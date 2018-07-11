台灣女孩納蘭採桑 書寫明末情仇

第二屆兩岸青年網路文學大賽，於杭州市中國美術學院舉行啟動儀式。（洪肇君攝）

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中國時報
／杭州報導

台南女孩納蘭採桑去年首度參加文學賽，即獲得首屆兩岸青年網路文學大賽一等獎，8日在杭州市的第二屆比賽啟動儀式，同時有納蘭的簡體字新書發表會。這是她人生第一本書，達成她成名要趁早、「30歲之前出書」的願望。

納蘭採桑本姓康，國中就立志以寫作為業，也在網路上發表過作品，參加比賽卻是第一次。去年的兩岸青年網路文學大賽有500多部參賽作品，比賽規則是希望以3萬到8萬字為限。納蘭卻交出一部60餘萬字的長篇《碧落人間情一諾》，獲兩岸評審一致認同，評為首獎。

8日在杭州市中國美術學院舉辦第二屆大賽啟動儀式，同時也是納蘭的新書首發式。納蘭上台時略為怯場，言語中卻充滿自信，她堅信自己努力寫作一定會成名，「去年寄出作品的同時，已經寫好入圍致詞稿；確定入圍之後，也就開始寫得獎感言。」

納蘭不是讀中文系的，只是從小喜歡詩詞歌賦，她反問記者：「真正自己喜歡的，才會更用心去學習，不是嗎？」16歲就寫過小說在網路發表，對於兩岸的歷史小說特別感興趣，《羋月傳》作者蔣勝男是她最尊敬的偶像。新書能獲蔣勝男推薦，令她欣喜若狂。

《碧落人間情一諾》寫明末守邊大將袁崇煥之子袁紫清，與崇禎皇帝長女朱毓媞的一段感情。崇禎下令凌遲袁崇煥，下一代本有殺父不共戴天之仇，但種種巧合讓兩人產生情愫。故事融入大量古典詩詞，最受評審讚賞。

兩岸青年網路文學大賽由浙江文藝出版攜手旺旺中時媒體集團時際創意傳媒共同主辦，今年徵件已經啟動，得獎作品除了有豐厚獎金，亦有出版及改編為電視劇、電影的機會。

(中國時報)

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