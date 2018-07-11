徐欣瑩喊參選 宣明智及妙天不挺

2018年07月11日 04:10 中國時報 陳柏安／台北報導

曾是「全台第一高票立委」的民國黨主席徐欣瑩，日前宣布參選新竹縣長後，獲得近3成的高支持率。然而，地方人士指出，2016年間，徐欣瑩因自行決定和親民黨主席宋楚瑜搭檔參加總統大選，得罪精神導師「妙天」禪師及民國黨創黨要角、科技大老宣明智，兩人近日都放話不會支持、金援徐欣瑩！徐欣瑩透過民國黨幕僚表示，不管誰挺或誰不挺，都不影響她參選決心及選舉經費的運用。宣明智及妙天至截稿前未回應。

軍改案7月1日正式上路，國防部日前寄發首批約5萬份軍改處分書，卻爆發誤植地址、名字、級職等荒唐事。《周刊王》調查，總統蔡英文不僅震怒痛罵國防部與退輔會，還責成國安局調查，目前調查人員懷疑退輔會一名女科長「手殘」，才意外引爆「軍改之亂」，有如「雄三飛彈事件」翻版！對此，國防部表示，目前透過跨部會小組調查中；國安局則否認涉入相關調查。退輔會說，國防部正查處此案。

國民黨籍高雄市長參選人韓國瑜擔任北農總經理時，綠營數度質疑他和時任北農代董事長陳益宗是最大尾菜蟲，並痛批陳益宗的兒子、媳婦等多位三等親都任職北農，明顯違反《農產品批發市場管理辦法》。藍營嘲諷，韓國瑜下台、吳音寧上台後，陳益宗不僅力挺吳音寧，吳音寧也曾宴請陳益宗，2人簡直「一家親」，綠營卻噤聲，「不怕貽笑大方？」對此，陳益宗表示，他從不圖私人利益，並再次強調吳音寧是願意做事的人。北農則說，吳、陳餐敘，是聯誼活動，絕無刻意拉攏。《時報周刊》報導，葉星辰因主演華劇《三明治女孩的逆襲》暴紅，她在戲中愛上「霸道執行長」張立昂，卻坦言現實生活中偏愛「暖男二房東」子閎！《周刊王》本期附贈「啦啦隊甜心」芳婷跨頁美照！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)