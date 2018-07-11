小豬嚴防 C.T.O髮亂飛

2018年07月11日 04:11 中國時報 蔡琛儀 （花蓮傳真） 報導（花蓮傳真）

C.T.O首次公開演出，覺得能遇上颱風「是緣分」。

羅志祥（小豬）10日不畏瑪莉亞颱風的侵襲，率領「創造力家族」成員愷樂及新人男團「C.T.O」，出席花蓮夏戀嘉年華。不過C.T.O首度公開亮相，就面對颱風來襲，昨晚擔任壓軸演出的小豬說，以前曾遇過被狂風吹亂髮、被雨打到眼睛睜不開的狀況，這次有特別叮嚀C.T.O頭髮要弄堅固一點，更開玩笑說：「我自己都帶了兩頂假髮下來了！」

C.T.O初登場，小豬顯得比他們還緊張，演出前親自到公司看彩排。小豬也以前輩之姿，提醒他們演出時不要講太多話，免得冷場讓觀眾覺得油膩，「我希望他們做好該做的表演、說好該說的話後就趕快演出，要讓觀眾記得他們的表演，不要亂Talking。」

私下相處像朋友

小豬對C.T.O相當嚴格，訓練期間曾氣到拍桌大罵，甚至飆粗口，還要求C.T.O演出結束後要再看一次表演畫面，並開檢討大會修正錯誤；C.T.O團員振緯是最常被小豬釘的人，曾因舞跳得不夠好而被小豬推倒在地；仕偉也說，只要被小豬念幾句，就會讓他很受打擊。但小豬說自己公私分明，只要一下班就和他們像朋友一樣打鬧，自虧：「因為我們年紀相仿嘛！」

小豬本月底將迎接39歲生日，他逢9不慶生，打趣說今年仍要過38歲的生活，等到40歲時再慶祝。他自豪體力贏過均齡21歲的C.T.O，表示自己除了腰力很有口碑，也很有「凍桃」（指耐力）。

粉絲半夜來排隊

他日前在大陸錄影時驚傳「卡到陰」，他表示身體已無大礙，但體質敏感的他，已是第3次有類似狀況。對於屢被傳和女友周揚青好事已近，他立刻笑說：「今天焦點還是放在C.T.O身上啦！」並透露自己的新專輯將在12月發行。

C.T.O第一次演出就遇上颱風，昨樂觀表示：「這就是緣分吧！」他們的粉絲前天半夜就到場排隊，讓他們相當心疼：「追星重要，但安全第一。」昨他們一連唱跳同名歌曲〈C.T.O〉及〈Insomnia〉，展現訓練兩年多的成果，讓現場尖叫聲四起。他們相當感謝小豬的教導，「覺得很感動，一個大咖這麼用心、願意花時間來教我們。」

(中國時報)