老蕭吐又暈 颱風假養身

蕭敬騰在網路上向粉絲報平安。（取材自IG）

友善列印
中國時報
報導
八點檔《大時代》演員郭子乾（左起）、江祖平等人颱風天躲民視攝影棚內拍戲。
陳美鳳不畏颱風來襲昨一早即進棚錄影。

中颱「瑪莉亞」來襲，陳美鳳10日依然冒雨進棚錄製《美鳳有約》，為體恤工作人員的辛苦，她一大早就到攝影棚化妝，「擔心晚上風雨增強，怕騎車的工作人員回家途中會有危險，只好快馬加鞭錄影、不放飯，期望晚上9點前可以收工回家。」

陳美鳳表示自己一個人住，不需要囤積太多食物，但前2天陸續聽到身邊友人已經到賣場補貨，她心疼農民得看天吃飯，「之前水果價格跌，現在又遇到颱風，生活大不易。」更呼籲大家支持台灣果農。

回憶小時候颱風天，陳美鳳因家住基隆，每次颱風來襲除了風大、雨大，且一定都會停電，只要一停電家裡就會點蠟燭、煮泡麵，「那時候物資缺乏，颱風天會特別期待吃泡麵，吃起來就特別有感。」她強調並非是因為泡麵好吃，而是心很容易滿足，雖然現在生活衣食無缺，但回憶起來都是人生歷練。

蕭敬騰原訂昨赴杭州工作，因颱風班機取消，而可以在家休息2天，他日前因主持金曲獎頒獎典禮壓力大，加上工作繁忙，9日竟然昏倒，當時他昏睡了好幾分鐘，醒來後全身無力又嘔吐、手腳發麻，他昨在IG報平安「我沒事了」，表示已經看過醫生，沒有大礙，要大家不要擔心，他也強調「會這樣完全是因為自己沒有調適好自己，跟任何人都無關」，他會儘快調整作息，讓自己健康起來。

《大時代》取消外景

瑪莉亞颱風10日晚上到11日中午距台灣最近，電視台「on檔戲」劇組為掌握拍攝進度，也緊盯颱風動態。《實習醫師鬥格》外景趕在昨日下午1點前就結束拍攝，今日的外景則會在下午2點後再視情況調整；八點檔《大時代》顧及工作人員安全，昨取消外景改棚內拍攝。備檔戲《一千個晚安》、《高校英雄傳》也都停拍。

(中國時報)

小豬嚴防 C.T.O髮亂飛 賴琳恩怒罵渣男小雞雞

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。