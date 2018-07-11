老蕭吐又暈 颱風假養身

2018年07月11日 04:11 中國時報 蕭雅玲 、 林淑娟 報導

八點檔《大時代》演員郭子乾（左起）、江祖平等人颱風天躲民視攝影棚內拍戲。

陳美鳳不畏颱風來襲昨一早即進棚錄影。

中颱「瑪莉亞」來襲，陳美鳳10日依然冒雨進棚錄製《美鳳有約》，為體恤工作人員的辛苦，她一大早就到攝影棚化妝，「擔心晚上風雨增強，怕騎車的工作人員回家途中會有危險，只好快馬加鞭錄影、不放飯，期望晚上9點前可以收工回家。」

陳美鳳表示自己一個人住，不需要囤積太多食物，但前2天陸續聽到身邊友人已經到賣場補貨，她心疼農民得看天吃飯，「之前水果價格跌，現在又遇到颱風，生活大不易。」更呼籲大家支持台灣果農。

回憶小時候颱風天，陳美鳳因家住基隆，每次颱風來襲除了風大、雨大，且一定都會停電，只要一停電家裡就會點蠟燭、煮泡麵，「那時候物資缺乏，颱風天會特別期待吃泡麵，吃起來就特別有感。」她強調並非是因為泡麵好吃，而是心很容易滿足，雖然現在生活衣食無缺，但回憶起來都是人生歷練。

蕭敬騰原訂昨赴杭州工作，因颱風班機取消，而可以在家休息2天，他日前因主持金曲獎頒獎典禮壓力大，加上工作繁忙，9日竟然昏倒，當時他昏睡了好幾分鐘，醒來後全身無力又嘔吐、手腳發麻，他昨在IG報平安「我沒事了」，表示已經看過醫生，沒有大礙，要大家不要擔心，他也強調「會這樣完全是因為自己沒有調適好自己，跟任何人都無關」，他會儘快調整作息，讓自己健康起來。

《大時代》取消外景

瑪莉亞颱風10日晚上到11日中午距台灣最近，電視台「on檔戲」劇組為掌握拍攝進度，也緊盯颱風動態。《實習醫師鬥格》外景趕在昨日下午1點前就結束拍攝，今日的外景則會在下午2點後再視情況調整；八點檔《大時代》顧及工作人員安全，昨取消外景改棚內拍攝。備檔戲《一千個晚安》、《高校英雄傳》也都停拍。

(中國時報)