朱咪咪約泡湯羅家英嚷解嗨

2018年07月11日 04:11 中國時報 李承陽 報導

周星馳喜劇電影班底羅家英、朱咪咪10日出席記者會，和演員張庭瑚、洪言翔、林鶴軒、季芹與Darren邱凱偉一起宣傳電影《切小金家的旅館》，片中朱咪咪有一場意外遭摸胸的戲，她假裝害羞說：「摸完幹麼講出來！」

講到胸部，朱咪咪話匣子大開，幾年前曾為拍戲需求在歐洲訂做了義乳，生理構造還原度極高，「我應該要帶來的，那個比較大，結果被摸到我真實胸部，比較小。」她的胸部被形容很Q彈，是宛如馬卡龍的少女酥胸。

朱咪咪的假奶話題還沒完，她放話說電影大賣後，會把義乳洗乾淨，從香港空運帶來給大家見真章，更分享以前拍周星馳的電影，是用保險套裝水當成假奶，分析說開封後的保險套不能隔夜用，容易破掉，還有次剪榻榻米當假奶來墊。

首映典禮取消

羅家英特愛泡溫泉，在台拍攝空檔跑去泡裸湯，沒有被認出來，就連昨天颱風襲台，還現場跟同劇演員季芹討論，對她在宜蘭經營的民宿和溫泉行程感興趣。

兩位香港喜劇泰斗難得同台，演夫妻合作愉快，但朱咪咪認為沒有親熱戲有點遺憾，羅家英趕緊說：「一點都不可惜，畫面不好看。」朱回：「這就是沒有憐香惜玉。」還硬邀對方一起泡湯，羅嘆說：「這樣興致都沒了。」

原定11日要舉辦電影首映會，因中颱瑪莉亞影響取消首映典禮，電影首映尚未定，如今天宣布停班停課則取消映演。電影12日在台上映。

(中國時報)