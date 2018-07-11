嚴父身教武士道 愛紗拚事業不言棄

2018年07月11日 04:11 中國時報 專訪溫博鈞

愛紗爸爸（左起）、周洺甫、愛紗、愛紗媽媽全家福。

愛紗（前）在婚宴上擁抱父親，讓一向寡言的父親露出深情的笑容。

1982年生的愛紗本名千田愛紗，2000年參與綜藝節目《超級星期天》的「美少女選拔大賽」，過關斬將進入總決選。和其他女孩們一樣，站在節目主持人張小燕面前，被告知若被刷掉，就必須當場提著旅行箱直奔機場回家鄉。愛紗最後成為優勝者之一，留在台灣發展，她回顧這段出道經歷說：「我爸媽以為我待在台灣也不過就2、3年，頂多4、5年，卻沒想到17年就這樣過去了。」

「其實剛到台灣的時候，我曾有放棄的念頭，動不動就暗自掉淚。」愛紗說，平常少話的爸爸知道她想放棄在台灣發展的念頭，竟主動對她說：「妳要回來隨時都可以，但因為想家、還沒真正暸解台灣就回日本，不覺得很可惜嗎？」聽到爸爸這番話，她當時覺得爸爸太嚴格，但如今再回想，才真正感受到爸爸說得很有道理，「這是讓我繼續留在台灣發展的重要原因。」

爸把愛化做行動

談到父親，愛紗說：「我爸爸像日本武士一樣，平常話很少，不擅長表達自己的想法。」她小時候覺得爸爸有距離感，長大後慢慢了解爸爸會直接把關心家人化做行動，而且對自己工作要求很高，不會發生請假回家之類的事，連帶影響了愛紗的工作態度，不會輕言放棄。

慈母當父女橋梁

愛紗透露，媽媽因恐慌症不敢搭飛機，起初沒辦法從沖繩來台灣看她，心中更是掛念著女兒，「後來我試著陪媽媽一起搭機、克服心理障礙，終於讓媽媽來台灣看看我的生活。」她說：「媽媽來到台灣，看到我身處的環境、明白身邊的人都對我很好，才安心不少。」

愛紗的媽媽是標準的日本女性，每天早上幫家人做早餐、做便當，「媽媽同時也像我的好姊妹，從小喜怒哀樂都會跟她分享，我跟爸爸之間有很多話並不會直接說，都是透過媽媽轉達，才知道爸爸的想法。」

(中國時報)