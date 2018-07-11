林書煒遊古都反胖1.5kg

2018年07月11日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

林書煒（右起）日前與老公蔡詩萍、女兒造訪西安秦始皇兵馬俑博物館，與複刻兵馬俑合影。

林書煒日前與老公蔡詩萍、女兒及女兒的7位同學、父母一同組團赴大陸旅遊9天，她因女兒喜歡歷史故事，又將升上國中二年級，因此趁暑假揪團帶小孩深入大陸知名歷史景點，她表示此趟古都之旅非常疲勞，每天都走超過1萬5000步，加上正值炎炎夏暑，原先以為返台後一定會變瘦，不料每日品嘗很多在地佳餚，體重不減反增：「每天好累！回來竟變胖1.5公斤。」

林書煒擔任POP Radio台長，每天工作滿檔，原本跟蔡詩萍討論夫妻倆其中一人請假帶女兒出遊即可，後來考量到機會難得，仍決定全家人一同出遊，一行人共造訪了鄭州、開封、鞏義、洛陽、西安、北京、南京、杭州、蘇州、上海等10個城市。

晚上辦讀書會

她最喜歡西安，一家人到必遊景點秦始皇兵馬俑博物館，並在館內與兵馬俑合影，她說：「在博物館裡有一間複刻兵馬俑的相館，不要誤會，我們沒有深入禁區。」她對西安的印象非常好，大讚整個城市氛圍都屬於新舊融合，「一棟古老的房子，樓下的店面竟是星巴克，真的很特別。」

他們也特地造訪北京萬里長城，林書煒因工作關係常飛北京，但這次是首次以觀光客身分去玩，心情相當興奮，她說，他們沒走八達嶺，反而選擇去慕田峪，「景色真的非常壯麗，女兒跟她的同學一馬當先就登頂，我們媽媽怕熱就撐著傘，走一小段拍拍照。」

他們也參觀了頤和園、紫禁城等知名景點，她表示此行有位媽媽安排小孩們晚上在飯店辦讀書會，「大概一個半小時，小孩要重新複習今天去過的地方、歷史，這樣背起來不會有距離感。」

(中國時報)