孟庭葦歌詞卡關喊阿彌陀佛

2018年07月11日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

48歲的孟庭葦（亞亞）曾以〈你看你看月亮的臉〉、〈冬季到台北來看雨〉等曲走紅歌壇，被封為「月亮公主」，她暌違4年展開「孟庭葦2018尋夢演唱會」，上周末分別在成都、北京開唱，並邀請情同姊妹的好友「南方二重唱」助陣。

有趣的是，當她們唱到〈大王叫我來巡山〉時，「大南方」閻宗玉爆料，孟庭葦每唱到歌詞「大王叫我來巡山、抓個和尚做晚餐」時頻頻卡關，直呼：「我的天啊！這歌詞真的是阿彌陀佛。」後來經過調整，才改成「亞亞叫我來巡山、遇到南方二重唱」，化解這段歌詞危機。

孟庭葦將這次演唱會主題訂為「尋夢」，另一含意就是「尋孟」，她精心設計歌單，穿上一身仙氣十足的白色洋裝唯美登場，並獻唱經典曲〈誰的眼淚在飛〉，見現場座無虛席，她開心地說：「謝謝大家不遠千里飛過來跟我一起尋夢，尋找我們生命中最美的一場夢。」

有望推新輯

孟庭葦2014年結束9年婚姻，她表示現在的生活很自在，很舒服，平常生活重心以小孩為主。她跟11歲的兒子感情非常好，據悉這次演唱會兒子也跟在她身邊。

而她所屬的豐華唱片去年易主後，簽下她和卓義峯兩位歌手，除了替她啟動演唱會，也計畫替她推出暌違6年的新專輯，是否將在台灣開唱？豐華表示：「一切都在規畫中，也持續在跟場次方協調。」卓義峯則預計在9月發片。

(中國時報)