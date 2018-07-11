是枝裕和讚安藤櫻 拍片讓空氣變澄澈

2018年07月11日 04:11 中國時報 專訪溫博鈞

安藤櫻是當今最受矚目的實力派演員，演技令人動容。

松岡茉優一改開朗活潑形象，在《小》片中呈現內斂演技。

現年55歲的是枝裕和，2004年曾以《無人知曉的夏日清晨》將男主角柳樂優彌送上坎城影帝寶座，2013年也以《我的意外爸爸》獲得坎城評審團獎肯定。這回他以第14部執導劇情長片《小偷家族》奪最佳影片「金棕櫚獎」，無疑是他顛峰代表之作。本片也是第5部獲金棕櫚獎的日片，更讓是枝裕和成為日本暌違21年，第4位奪下金棕櫚獎的導演。

電影敘述一個以偷竊為生的家族的情感故事，以及隱藏在他們之中的可怕祕密，故事雖「震撼」，但在日本社會並不罕見，是枝裕和說：「拍這片目的不是在對社會提出什麼警訊。」他解釋，若是以提出警訊或告發社會現象為目的來拍攝，就會變成只看到終點的某種工作流程，這樣拍攝起來應該也不會有趣了。

是枝裕和強調，自己從未在已看到終點的情況下，單只為了想傳達的事物而拍攝電影。至於是不是對社會問題的批判，他說：「若要說這片的情感主軸是喜怒哀樂的哪項，我想是怒吧。這份憤怒觀眾們應該也感受到了。」

融入日本生活細節

是枝裕和常在片中設計將日本獨有的生活細節穿插在片中，這些「道具」多是拍攝中加進去的，「保留有趣的事物在作品中，並思考如何應變，對我來說是非常愉快的事」，他笑說：「如果真的有所謂的電影之神，我想這部電影應該是在許多地方都受到電影之神加持的作品吧。」

談到本片女主角之一的安藤櫻，是枝裕和說：「她在演出時，總覺得空氣變得特別澄澈，彷彿有什麼滿溢而出的感覺。」他認為安藤櫻讓氛圍變得神聖，「這點我真的覺得非常厲害。我認為她本身已經放了某種超越演技的事物。」

另一女角松岡茉優在片中表現精湛，甚至為了揣摩角色親自到「扮裝風俗店」觀摩。是枝裕和回想：「我通常不太會看演員演過的作品來選角，但看了她以前的作品，內斂演技非常精彩。」

將赴法國拍攝新片

是枝裕和表示本月赴法國拍攝新片《關於凱薩琳的真相》，提到在台灣拍片的可能，他謙虛說，依他對台灣的了解程度，還不敢說自己知道台灣人的特質是什麼，但他的祖父在日本殖民時代來到台灣，父親也是在台灣出生，並且在高雄度過了青春時代，「所以如果我要以台灣為題材拍攝電影，這段歷史是絕對不可或缺的。」電影13日在台上映

(中國時報)