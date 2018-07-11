石垣吉田 進駐文華精品

1. 石垣吉田的經典代表作「脆烤極品牛排」，指定使用石垣八重山鄉里牛來料理。（文華精品提供）

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中國時報
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2.「石垣吉田」東京本店的人氣前菜「海膽法式炒蛋」，日後在台北也能品嘗到。（文華精品提供）
3. 一手創立「石垣吉田」的主廚吉田純一創作出許多鐵板料理創新的迷人美味。（文華精品提供）

連3年獲日本東京米其林1星的鐵板燒餐廳「石垣吉田」，海外首家分店選擇進軍台灣，在文華精品5樓開設「石垣吉田台北店」，於今（11日）正式開幕。主廚吉田純一嚴選5位日籍菁英團隊來台，長駐其分店及文華精品的「但馬家鐵板燒」，並派出有20餘年廚齡、善將日本料理融合義法廚藝的宮澤知敬擔任2店總料理長；吉田純一也接下「但馬家鐵板燒」顧問一職、設計多道新菜，盼為台灣饕客帶來更多頂級鐵板燒料理。

吉田純一2013年創立「石垣吉田」，開業僅2年便於2015年起，連3年獲米其林星級肯定。吉田純一以極品食材與進化的鐵板燒為料理核心，在日本的本店若吉田純一不在店裡，便不開店營業，對料理的品質與把關極為堅持；吉田純一也將不惜犧牲坐鎮本店的時間，不定期來台監督指導，對台灣市場相當重視。

海膽炒蛋嘗得到

「石垣吉田台北店」能吃到2道本店的招牌料理「脆烤極品牛排」和「海膽法式炒蛋」，其中備受日本食評家推崇的「脆烤極品牛排」作法獨到，用低溫60度烹調A5等級的八重山鄉里牛，濾掉過多油脂、鎖住和牛甜美肉汁，再以高成本的備長炭燒烤至外表酥脆飄香。除了經典菜，為台灣推出的創新料理「鴨肝壽司」，將號稱世界最貴龍蝦入菜的「烤法國布列塔尼產藍龍蝦」等都是必嘗。

(中國時報)

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