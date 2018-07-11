蔡依林LOEWE不離身

2018年07月11日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

LOEWE Missy黑米圓點小牛皮肩背包，價格店洽。（LOEWE提供）

LOEWE Puzzle柏樹綠拼色小牛皮肩背提包，價格店洽。（LOEWE提供）

名模吉吉哈蒂德選穿一襲LOEWE秋冬格紋拼接洋裝現身街頭。（CFP）

LOEWE Gate緋紅色小牛皮迷你肩背包，價格店洽。（LOEWE提供）

LOEWE Goya條紋帆布拼接肩背包，價格店洽。（LOEWE提供）

天后蔡依林身為帶貨指標之一，私服品味更被不少人推崇，日前她現身機場時，便多次背上LOEWE早秋系列最新Hammock「吊床包」，並選擇丹寧面料拼接焦糖色小牛皮拼接款式，展現率性風格。同樣具有指標性的名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid），也於日前選穿出自品牌2018秋冬系列中之異材質拼接裙裝現身街頭，似乎也為即將來臨的秋冬趨勢預言。

外套是系列亮眼主角

LOEWE創意總監Jonathan Anderson，亦藉著男女裝著發揮異材質拼接的實驗主義，以品牌引以為傲的皮革工藝出發，混合棉質格子布、絲質緹花布和千鳥格紋毛呢布料等材質，並透過寬鬆的飄逸輪廓，拼湊出別具有機感的浪漫紋理。外套更是系列中亮眼主角，不管是溫暖的翻毛內裡大衣，或是加入皮革口袋與和服袖細節的修身西上裝，均在理性中埋藏女性化的性感魅力。

Gate包推大容量及迷你款

而身為IT包款製造機的LOEWE，包款上則自上季推出之Gate系列延伸，推出迷你尺寸及容量較大的手提款式，經典款Puzzle及可愛兔子包款，也加入本季毛呢布、邊緣粗縫線等元素，為包款另添不同視覺感受。男裝配件則承襲服裝學院風及森林探險的戶外風格，亦點綴軍事繩結等筆觸，整體呈現饒富童心之男孩特質。

(中國時報)