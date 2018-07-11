LV掀起新浪潮

LV取材品牌檔案庫中波浪紋圖樣，並以細軟小羊皮材質包身搭配絎縫細節設計，推出全新New Wave包款。（LV提供）

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中國時報
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LOUIS VUITTON New Wave手拿肩背包，5萬8000元。肩背包手把上七彩「Vuitton」字樣，搭配可調節長度的背帶，自在貼合不同造型風格。（LV提供）
LOUIS VUITTON New Wave鍊帶包（大），8萬5500元。（LV提供）
LOUIS VUITTON New Wave鍊帶包（小），7萬6500元。（LV提供）
LOUIS VUITTON New Wave托特包，9萬4500元。（LV提供）

既復古又前衛，是LOUIS VUITTON（簡稱LV）女裝創意總監Nicolas Ghesquiere賦予當代女性的力量泉源，而與新浪潮音樂同名的品牌New Wave全新包款，正是其探訪繽紛80年代後而誕生的產物。

New Wave流線的包身輪廓，彷彿女性曼妙的身體曲線，細軟小羊皮包身上妝點波浪狀的絎縫設計，實自品牌檔案庫中一款行李箱上之彩色圖樣演變而來，亦呼應了LV從1854創立以來標榜的旅行藝術。如合成電子樂音般的跳躍色彩，被提把上的彩虹網印「Vuitton」字樣攔截，搭配肩背包鍊帶可做多種長度調整的多變特性，符合不同造型裝扮的隨興氛圍。

系列除了兩種尺寸的肩背包款外，另有托特包、手拿包款等選擇，滿足不同場合需求。色彩上，在黑、紅等經典飽和色調之餘，也推出適合夏日的果昔粉紅、馬里布綠，凸顯整體宛如沐浴於加州陽光中的青春姿態。

(中國時報)

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