安海瑟薇捧CELINE經典包 隨興優雅

安海瑟薇以褲裝搭配CELINE經典之Classic包款，隨興中展現知性優雅風格。（CELINE提供）

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中國時報
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韓裔時尚博主Irene Kim運用撞色原則，將淡玫瑰粉色小牛皮Classic包款配上淡藍色風衣，玩出吸睛視覺魅力。（CELINE提供）
CELINE Classic正紅色小牛皮肩背手拿包，13萬5000元。（CELINE提供）
CELINE Classic向日葵黃小牛皮肩背手拿包，13萬5000元。（CELINE提供）

女人對包款的愛戀不分年齡，被譽為經典的夢幻逸品，也常是可以無違和的配合不同造型，呈現出不同的樣貌。已身為好萊塢一線女星的安海瑟薇（Anne Hathaway），私生活中褪下鏡頭前光鮮華麗的誇張裝束，日前現身街頭時，就以一襲格紋外套褲裝，搭配CELINE經典之Classic包款，隨興中展現優雅氣質。

相較於安海瑟薇的知性風格，在社群網站上以累積120萬粉絲的韓裔時尚博主Irene Kim，則大膽運用撞色原則玩創意，將淡玫瑰粉色小牛皮Classic包款配上淡藍色風衣，穿出如泡泡糖般的吸睛魅力。

而集結簡約設計及皮革工藝於一身的Classic包款，可謂是CELINE最具代表性的系列之一，四方包型，採用硬挺小牛皮打造，品牌logo則隱身於金屬釦環之上，摩登且洗練描繪出低調奢華真諦。另外，可肩背、可手拿的多變特性，亦輕易貼合休閒、正式等各種場合需要，更顯出其不退流行的經典光輝。

(中國時報)

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