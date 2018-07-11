吳卓源高歌 頌讚海洋保育

2018年07月11日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

ORIS向《怒海潛將》主角人物Carl Brashear致敬的第二款青銅限量計時碼表，14萬9000元。（ORIS提供）

ORIS贊助保育海洋計畫Clipperton探險隊的Clipperton限量腕表，5萬8000元。（ORIS提供）

ORIS Aquis日期表，5萬5000元。（ORIS提供）

ORIS頌讚萊茵河的「生命之源」Source of Life限量腕表，全球限量2343只，6萬5000元。（ORIS提供）

瑞士腕表品牌ORIS發表年度新表，邀「R&B小天后」、「鄉民女神」吳卓源Julia出席發表會，自彈自唱她的第一首創作歌曲《SEA》，以歌聲頌讚ORIS近幾年保育鯊魚和關心水資源所做的努力。從小在墨爾本長大的她說，這輩子從未經歷颱風、地震，來台發表歌唱事業後，先是經歷了地震，如今又將經歷生平遇到的第一個瑪莉亞颱風，感覺有些怕怕。

吳卓源日前舉辦演唱會，短短5分鐘內千張門票就被鄉民搶購一空，展現她在網路鄉民的影響力。為了支持ORIS保育海洋生物、珍藏水資源的善舉，吳卓源不僅獻唱，還特別配戴ORIS「生命之源」Aquis潛水腕表，這只腕表設計靈感源自流經6個國家、全長1233公里的萊茵河，不僅表盤採用萊茵河的水藍色，表背刻有流經水域地圖，藉此頌讚萊茵河孕育萬物生命、灌溉歐洲文明，可說是歐洲生命之源。

配戴ORIS 支持珍惜水資源

除了ORIS「生命之源」Aquis潛水表外，ORIS發表另一款贊助Clipperton探險隊的Clipperton限量腕表，海洋生物保育科學家透過水下攝影了解了解鯊魚遷徙的過程，藉此實現永久保育海洋生態的計畫。

ORIS於兩年前推出第一款青銅表，向第一位非洲裔美國海軍潛水士官長、同時也是電影《怒海潛將》中主角人物Carl Brashear致敬，一上市就被搶購一空，廣受歡迎。今年ORIS再度推出第二款限量計時碼表，同樣採用青銅鑄造，腕表搭配木質表盒，並附有Carl Brashear基金會發行的紀念幣，全球限量2000只。

(中國時報)