精品香氛成長翻倍 轉攻特色概念店搶市

maison de beaute香氛選品店。（maison de beaute提供）

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中國時報
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maison de beaute新光三越信義A4店推出梵克雅寶王者系列獨家組合，8325元。（maison de beaute提供）
ART HAUS打造香氛密室引進Nasomatto香水系列30ml，4680元。（ART HAUS提供）

精品香氛去年相繼在東區開設獨立櫃，Prada、Chloe、Tiffany & Co.、DIPTYQUE開櫃後業績直飆，Tiffany & Co.曾創下首周賣出300瓶佳績，Prada則從複合櫃轉獨立櫃後，業績成長3倍，讓後續觀望的香水品牌願意投入開櫃。

隨著DIPTYQUE在信義區開櫃，ART HAUS打造香氛密室引進獨立香氛，深耕小眾市場，鋒恩法意集團在新光三越信義新天地A4館與台北忠孝SOGO百貨開設兩家maison de beaute香氛選品店，透過選品概念，吸引香氛迷。

maison de beaute行銷公關Joan表示，台灣消費者用香的習慣已經逐漸與歐美同步，香氛不再是衣著點綴，而是成為生活必需品，她同時觀察到台灣消費者對高品質的香氛與服務體驗需求正在成長，未來全台店面都會朝maison de beaute香氛選品店的型式改裝，每家店品牌約10個，並依據當地消費者特性來選擇。

Joan舉例，信義區是以貴婦愛的精品香氛為主，新光三越信義A4店即獨家引進梵克雅寶的高階香氛王者系列；東區主攻大眾香調，像是型男喜愛的Montblanc與英倫風格的dunhill，備受消費者青睞的BOUCHERON典藏奢華系列則同步進駐兩家選品店。

ART HAUS打造香氛密室今夏再引進Nasomatto香水系列，Nasomatto於2007由Alessandro Gualtieri成立，Nasomatto香氛展現一種純粹而赤裸的慾望，自然、原始混合植物品種，帶有花香調、皮革味創造了感性的感官饗宴。

(中國時報)

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