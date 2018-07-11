蝦皮商城周年慶 NYX獨家進駐

2018年07月11日 01:19 中國時報 石欣蒨 報導

蝦皮商城的NYX全面控制超網美氣墊粉凝霜，原價1100元，12日下午6時整點搶68折特價750元，贈皮革絨光濃唇釉。（蝦皮購物提供）

蝦皮商城的NYX翹課大王專業刷具組，原價2200元，6折特價1320元。（蝦皮購物提供）

蝦皮商城的NYX皮革絨光濃唇釉#30入組，原價3000元，6折特價1800元。（蝦皮購物提供）

蝦皮商城的NYX光影大師修容眼彩盤，原價800元，12日中午12時整點輸入折扣碼，即享88折特價。（蝦皮購物提供）

蝦皮商城上NYX的「水漾機密 鏡光唇膏」獨家搶先上市，12日凌晨0時搶先買水漾機密鏡光唇膏、贈棉花糖柔霧唇釉，原價640元，56折特價360元。（蝦皮購物提供）

蝦皮商城超級品牌日明（12日）正式登場，NYX Professional Makeup獨家進駐，將推出限時下殺、滿額贈等活動。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物去年推出蝦皮商城即深受消費者歡迎，並成功吸引數千個國內外品牌進駐。面對開城以來第一場周年慶，明（12日）起推出「超級品牌日」計劃，歐美美妝品牌NYX Prodessional Makeup搶先進駐，為品牌線上唯一官方旗艦店，同時帶來經典商品獨家6折優惠、「水漾機密 鏡光唇膏」也獨家在蝦皮商城中搶先上市。

凌晨0時起優惠開跑

蝦皮商城中擁有多個國際知名品牌商城，像是萊雅集團、三星、Levis等各式人氣品牌進駐，帶動整體平均客單價成長3成，此次周慶即看準年輕化彩妝市場，與NYX Professional Makeup獨家合作，12日凌晨0時第一波優惠開跑，購買獨賣「水漾機密 鏡光唇膏」即贈棉花糖柔霧唇釉；另外，中午12時及下午6時還有整點限時搶購，包括輸入折扣碼即享88折，以及68折的優惠組合。

此次還推出翹課大王專業刷具組、皮革絨光濃唇釉等經典商品下殺6折，滿額優惠則包括消費滿599元折60元、滿1200元再送100蝦幣，NYX Professional Makeup官方旗艦店前500名消費者更加送專櫃彩妝服務，線上、線下服務融合為一；巴黎萊雅集團旗下品牌L’OREAL PARIS及Maybelline也加碼推出超取滿399元免運、滿599元折100元、新品買1送1等優惠，熱愛潮流彩妝的消費者千萬不要錯過。

(中國時報)