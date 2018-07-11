量販超市促銷3折起

全聯悅氏天然水6000ml，12日前每桶原價47元，特價39元，2桶特價76元、贈福利卡點數10點。（全聯提供）

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中國時報
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愛買維力大炒一番系列85gx4，24日前原價84元，買1送1。（愛買提供）
美廉社VV冷凍熟水餃-韭菜850g，每包市價99元，任選2包特價118元。（美廉社提供）
頂好日本長野信州金絲菇100g，12日前原價28元，特價10元，限量3萬盒。（頂好提供）
家樂福美國青花菜2入，15日前原價79元，特價69元。（家樂福提供）

量販、超市持續出貨和促銷，部分商品甚至下殺3折起，包括蔬菜、水、泡麵、微波食品等，最高銷量翻3倍；愛買前2天單店最高17條收銀台全開，業者形容，湧入人潮一點也不輸過年或中元節大檔期的盛況，可見瑪莉亞颱風威力超強。

家樂福昨持續加碼促銷，金針菇12元、桶裝水33元皆祭出零錢價；蔬菜配貨從原本的1次到貨增為3次，連2天銷量較平日增逾1倍。愛買上周六起至昨上午泡麵銷破15萬袋、微波食品賣逾5萬份、葉菜類賣逾4萬包；10多款食品買1送1。

全聯泡麵、鮮乳、雞蛋、水最熱賣，桶裝水銷量增1倍；12日前有買2特價，指定水76元、指定零食99元。頂好泡麵、零食、飲品是熱銷前3名，昨（10日）起至12日9款商品限時、限量優惠，日本長野信州金絲菇原價28元、約36折特價10元，全台限量3萬盒。美廉社及大美折扣超市重點防颱商品銷量增2至3倍，美廉社VV冷凍熟水餃每包市價99元、任選2包118元，約6折。

(中國時報)

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