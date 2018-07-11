正本清源說紅樓（上）

2018年07月11日 04:10 中國時報 白先勇

《紅樓夢》是中國最偉大的一部小說，在中國文化史上亦是一座巍巍高峰，可以與世界最傑出的文學經典並肩而立，可能還會高出一截，一覽眾山小。《紅樓夢》是一部天書，有解說不盡的玄機，有探索不完的密碼，所謂橫看成嶺側成峰。《紅樓夢》一書內容如此豐富，出版史又如此複雜，任何一家之言，恐怕都難下斷論。自從兩百多年前《紅樓夢》問世以來，世世代代關於這本書的批注、考據、索隱、點評、研究，汗牛充棟，不足形容，興起所謂「紅學」、「曹學」各種理論、學派應運而生，一時風起雲湧，波瀾壯闊。至今方興未艾，大概沒有一本文學作品會引起這麼多人如此熱切的關注與投入。

自從以胡適為首的「新紅學」創始以來，九十餘年紅學界爭論最大的有兩大議題：一為《紅樓夢》後四十回的作者身分，另一項為「程高本」與「脂本」尤其是「庚辰本」之間的差異。本書《正本清源說紅樓》便是針對這兩大議題編輯而成。這部論文選集蒐集了自胡適以還，學者、專家、作家對於《紅樓夢》後四十回的作者問題以及「程高本」與「脂本」的差異比較，各抒己見的一些文章，這部選集的第一輯「名家說紅樓」，是名家文章中論述兩大議題的摘要。第二輯「名家評紅樓」是各階段作者的全篇論文。第三輯附錄有〈程乙本與庚辰本對照表＞以及〈把《紅樓夢》的著作權還給曹雪芹——《紅樓夢》百年議題：程高本和後四十回〉一篇《紅樓夢》會議記錄。

民國十年（一九二一），上海亞東圖書館出版由汪原放校點整理以「王希廉評本」為底本，加新式標點的《紅樓夢》，道光十二年（一八三二）的「王評本」其底本即為乾隆五十六年（一七九一）由程偉元、高鶚整理出版木刻活字版的一百二十回《紅樓夢》，後世稱為「程甲本」。新紅學開山祖師胡適特地為亞東版《紅樓夢》寫了一篇長序〈《紅樓夢》考證〉，這篇長序是開創新紅學最重要的文獻之一。其中有兩大論點：確定曹雪芹的作者地位，釐清曹家家世，並認定《紅樓夢》是一部「隱去真事的自述」。其次，胡適斷定《紅樓夢》後四十回並非曹雪芹原稿，乃高鶚偽托續補。胡適對《紅樓夢》後四十回的論斷一錘定音，影響了好幾代的紅學研究者，但也引起爭論不斷，以迄於今。

程偉元在「程甲本」的序言中對如何尋獲後四十回有這樣一段說明：

爰為竭力搜羅，自藏書家甚至故紙堆中無不留心，數年以來，僅積有二十餘卷。一日偶於鼓擔上得十餘卷，遂重價購之，欣然翻閱，見其前後起伏，尚屬接榫，然漶漫不可收拾，乃同友人細加釐剔，截長補短，抄成全部，復為鐫版，以公同好。

「程甲本」出版後，翌年一七九二年，程偉元與高鶚再推出「程甲本」的修訂本，世稱「程乙本」，其中程、高二人的引言又有這樣一段申明：

書本後四十回，係就歷年所得，集腋求裘，更無他本可考。惟按其前後關照者，略為修輯，使其應接而無矛盾。至其原文，未敢臆改，俟再得善本，更為釐定，且不欲盡掩其本來面目也。

程偉元與高鶚對於後四十回的來龍去脈說得清楚明白。《紅樓夢》後四十回曹雪芹的原稿是程偉元多年從藏書家以及故紙堆中取得二十多卷，後又於鼓檐上發現十餘卷，乃重金購之。原稿多處殘缺，因邀高鶚修補，乃成全書。但胡適就是不相信程、高，認為他們說謊，斷定後四十回為高鶚偽托。胡適做學問的名言：大膽的假設，小心去求證。胡適認為高鶚「偽作」的證據，最有力的一項就是張問陶的詩及其注。張問陶是乾隆、嘉慶時期的大詩人，與高鶚鄉試同年，他贈高鶚的一首詩〈贈高蘭墅鶚同年〉中有「艷情人自說紅樓」句，其注：《紅樓夢》八十回以後，俱蘭墅所補。胡適拿住這項證據，便斷定後四十回是由高鶚「補寫」的。但不少不同意胡適這項說法的專家學者們提出異議，張問陶所說的「補」字，也有可能是「修補」的意思，這個注恐怕無法當作高鶚「偽作」的鐵證。胡適又認為程序說先得二十餘卷，後又在鼓檐上尋獲十餘卷，「世間沒有這樣奇巧的事！」但世間巧事有時的確不可思議，不能斷定其必無，何況程偉元多年處心積慮四處搜集，並非偶然獲得。

胡適認為《紅樓夢》後四十回乃高鶚續作的評斷，由幾代紅學家如俞平伯、周汝昌等繼續發揚光大，長時期以來，變成了紅學界的主流論調，影響所及深遠而廣大。因為對於後四十回的作者身分，起了質疑，於是後四十回引起各種爭論：對《紅樓夢》這部小說的前後情節、人物的結局、主題的一貫性，甚至文字風格、文采高下、最後牽涉到小說的藝術評價，通通受到嚴格檢驗，嚴厲批評。後四十回遭到各種攻擊，有的言論走向極端，把後四十回數落得一無是處，高鶚續書，變成千古罪人。小說家張愛玲甚至以「曹雪芹未寫完紅樓夢」為人生三大恨之一。

其實不同意胡適等人對後四十回看法的，也大有人在，比較著名的如林語堂，他在一九五八年發表長六萬字的論文：〈平心論高鶚〉，林語堂的結論：後四十回不可能是高鶚的續作，高鶚只是參與了後四十回的修補工作。這是一篇論後四十回的重要文獻，因為字數太多，全文無法收入論文集中，只錄其摘要。《正本清源說紅樓》收輯的論文，發表時間比較早期的專家學者有宋孔顯、牟宗三、吳宓，中期有蕭立岩、劉夢溪、朱眉叔、周策縱，比較晚近的有劉廣定、孫偉科、鄭鐵生、甯定一、吳新雷、劉俊、劉再復、朱嘉雯，還有幾位名作家的文章：楊絳、王蒙、舒蕪、王潤華。這些作者都不贊同胡適等人對後四十回的看法，一致認為後四十回絕非高鶚一人的續書。這些作者從各種不同的角度對後四十回下了評斷，肯定後四十回的價值，對程偉元及高鶚也給予公平的定位。事實上胡適雖然斷定《紅樓夢》後四十回是高鶚偽托補作，但他並未否定後四十回悲劇結局的藝術成就：高鶚居然忍心害理的教黛玉病死，教寶玉出家，作一個大悲劇結束，打破中國小說的團圓迷信。這一點悲劇眼光，不能不令人佩服。

俞平伯晚年對他自己的「高鶚續書」說也開始動搖，臨終前且留下自譴之重話：

胡適、俞平伯是腰斬《紅樓夢》的，有罪，程偉元、高鶚是保全《紅樓夢》的，有功。大是大非！

千秋功罪，難以辭達。

我個人對後四十回嘗試從一個小說寫作者的觀點及經驗來看。首先，世界上偉大的經典小說似乎還找不出一部是由兩位或兩位以上的作者合著而成的。如果兩位才華一般高，一定各人有自己的風格定見，彼此不服，無法融洽。如果兩人一高一低，才低的那位亦無法模仿才高那位，還是無法融成一體。由高鶚現存的詩文看來，有一定的水準，但並未顯露像曹雪芹在《紅樓夢》裡那樣驚世的才華。而且高鶚並未留下白話文的作品，不知他對於小說中白話文的駕馭能力如何。高鶚的身世與曹雪芹的遭遇大不同，《紅樓夢》是曹雪芹帶有自傳性的小說，是他的《追憶似水年華》，全書充滿了對舊日繁華的追念，尤其後半部寫賈府之衰，可以感受到作者哀憫之情，躍然紙上，似乎很難想像高鶚能寫出如此真摯動人的個人情感來。

何況《紅樓夢》前八十回已撒下天羅地網，千頭萬緒，換一個作者，怎麼可能把那些長長短短的線索一一接榫，前後貫徹。人物語調一致，就是一個難上加難不易克服的問題。前八十回的賈母與後四十回的賈母說話口氣，絕對是同一人物。《紅樓夢》第五回，把書中主要人物的命運結局，以及賈府的興衰早已用詩謎判詞點明了，後四十回大致也遵從這些預言的發展。至於有些批評認為前八十回與後四十回的文字風格有差異，這也很正常，因為前八十回寫賈府之盛，文字應當華麗，後四十回寫賈府之衰，文字自然比較蕭疏，這是應情節所需。其實自七十七回「俏丫鬟抱屈夭風流，美優伶斬情歸水月」，抄大觀園後，晴雯遭讒屈死，芳官等被逐，大觀園驟然傾頹，小說的基調已經開始轉向暗淡淒涼，所以前八十回與後四十回的語調風格並非一刀兩斷，而是漸漸轉換的。

至於不少人認為後四十回的文字功夫藝術成就，遠不如前八十回，這點我絕對不敢苟同，後四十回的文字風采，藝術價值絕對不輸於前八十回。有幾處感人的地方，可能還有過之。如黛玉之死、寶玉出家，這兩場全書的關鍵情節，寫得哀惋纏綿、遼闊蒼茫，如同《紅樓夢》的兩根樑柱把整本書像一座高樓牢牢撐住，使得這部小說的結局，釋放出巨大的悲劇力量來。前八十回寫賈府之盛，無論寫得再好，也只是替後四十回賈府之衰的結局所作的鋪墊。

自從胡適等人提出後四十回乃高鶚偽托續補以來，紅學界往往把《紅樓夢》這部小說分開兩節來研究，有的人因為視後四十回為「偽作」，甚至只論前八十回，後四十回不屑一顧。這就使得這部曠世傑作受到閹割式不完整的照顧了。事實上自「程高本」問世，新紅學興起之前，世世代代讀者的觀念中，一百二十回全本一直是一個整體，並未有八十、四十之分。有一個時期，人民文學出版的《紅樓夢》作者將曹雪芹與高鶚並列，這是把高鶚實在抬得太高。新世紀以來，高鶚續書說受到各方強烈質疑，二○○八年人民文學的《紅樓夢》作者又改成了曹雪芹與無名氏，後四十回的作者還是一個未定數。二○一七年廣西師範大學出版社出版的以程乙本為底本的《紅樓夢》，作者列的是曹雪芹著，程偉元、高鶚整理，這是比較正確平實的說法。在鐵證沒有出現以前，就讓我們相信程偉元、高鶚說的是實話吧：後四十回根本就是曹雪芹的原稿，不過經過他們兩人修補過罷了。（待續）

(中國時報)