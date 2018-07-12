貿易戰 美揮第二拳

陸美貿易戰升溫(資料照)

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中國時報
、李文輝／綜合報導

華盛頓向北京揮出貿易戰第二拳！美國10日公布對大陸加徵關稅清單，針對價值高達2000億美元（約新台幣6兆元）、6031種大陸輸美商品徵收10％關稅，最快9月生效。貿易戰升溫，道瓊工業指數11日早盤下跌157點，標普500指數也下滑0.5%，能源、材料和工業類股的跌幅均超過1%，那斯達克綜合指數也下挫0.6%。一般預料，亞洲股匯市也將會遭到嚴重衝擊。

美貿易霸凌 陸震驚立即反擊
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北京回防 向WTO追加起訴

大陸外交部和商務部昨日迅速回應，這是單邊主義和多邊主義，強權和規則之戰，將立即就美方的單邊主義行為向世界貿易組織追加起訴。

美國貿易代表萊海澤發表聲明表示，美國總統川普上任來一直「耐心敦促」陸方停止其「不公平」貿易行為、開放市場及參與「真正的市場競爭」，然而大陸非但沒有解決美國的憂慮，還對美國產品加徵關稅報復，這樣的行動完全不合理。

美國官員表示，新一波加徵關稅商品建議清單公布後，需要徵詢公眾意見，預定今年8月20至23日之間召開公聽會，約需2個月時間走完程序，屆時再決定是否實施。新關稅清單上的產品包括海鮮、水果、蔬菜、棉紗、羊毛、雨衣和棒球手套等民生和一般消費品。

一名官員指出，由於美國商品遭北京當局課稅報復的比例占美國輸陸產品達40％，這項政策的目標也是將大陸輸美商品課稅比例提高至總額的40％。

頻添火藥 準備打持久戰

美國總統川普上月15日發布聲明指出，為促使陸方改變獲取美國智慧財產權和技術的不公平做法，並實現雙方貿易平衡，將對價值500億美元的大陸輸美產品徵收25％關稅。

美國貿易代表署動用301條款，對大陸第一擊關稅制裁，首波針對340億美元的大陸商品課徵25％關稅，已於7月6日生效。第二波美國瞄準價值160億美元的大陸商品，劍指「中國製造2025」計畫，加徵25％關稅日期尚未公布。大陸也不甘示弱，祭出同等規模的報復措施。川普上周已揚言，如果大陸以牙還牙，美國最終打算對高達5000億美元的大陸產品開徵關稅。這意味著，這場貿易大戰已進入看誰最能耗的持久戰階段。

美國參議院財政委員會主席哈契抨擊川普政府加碼對大陸商品加徵關稅的行為「魯莽」。美國零售業協會也批評川普的新一波舉措最終只會「懲罰」美國的家庭。媒體分析，美國的做法使美陸貿易戰升溫，同時也向歐洲貿易夥伴釋出美國不會從貿易戰中退縮的訊號。

(中國時報)

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