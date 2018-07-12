鄭文燦嗆 颱風假不是用賭的！

颱風假不同調，要趕往雙北上班的基隆通勤族，昨日起了大早到基隆火車站，卻發現每個班次都大誤點，只好無奈轉搭國光客運。不少人痛批，火車沒法準時開，上班一定遲到，難道這都是市民該死、自己的錯嗎？（張穎齊攝）

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中國時報
／綜合報導

瑪莉亞颱風未帶來嚴重災情，竟因「北北基放假不同調」引發「颱風假政治攻防戰」！民進黨籍基隆市長林右昌一席「行政首長還是要有『格』，不要算計政治」的發言，質疑新北市長朱立倫，只是這一槍，如霰彈槍，不僅左打同黨的宜蘭代理縣長陳金德、也右傷桃園市長鄭文燦。

陳金德這次甚至在1天內兩度率全台之先宣布停班停課，他11日表示，行政首長考量是否放颱風假，應從避免災害、防制災害及減少災害角度思考，僅以幾級風力、猜測方式決定是否上班上課，是「見樹不見林」；鄭文燦則說，颱風天是否停班停課，不是任意的，「颱風假不是用賭的！」

幾級風非唯一標準

宜蘭和桃園都宣布昨天停止上班上課，然而經歷深夜至凌晨的狂風暴雨，未釀成重大災害，但周遭環境仍需時間整理。

陳金德昨表示，颱風是天災，並且會隨各項環境條件變化，放颱風假與否，行政首長的思維應該在避免災害，而不是單就可能出現幾級風進而以猜測方式決定是否上班上課，恐淪於「見樹不見林」。

他舉例，10日下午3點宣布全縣停班停課，當時雖不符合放假要件，但可避免讓大家在風雨中奔波，何況許多宜蘭縣民是騎機車上下班，將颱風所造成的災害降至最低，這也是最有效的防災工作。

共同生活圈應同步

鄭文燦則強調，防災要從嚴，「決策不是用賭的。」他說，桃園銜接北北基和竹竹苗生活圈，互相通勤往返工作的市民、縣民眾多，所以，也會考量北北基、竹竹苗共同生活圈的狀況，與鄰近縣市進行適當溝通，最重要的就是市民的安全第一，也必需綜合考慮颱風過境後的通勤、水電、恢復家園的狀況，所以，3個縣市同步宣布11日整天停班停課。

鄭文燦表示，這次台北市的氣象資料跟桃竹苗的不太一樣，但停班停課仍然需要以氣象的預測做依據，11日看到的實際的氣象情況，颱風路徑是有往北偏，暴風半徑離台灣比較遠，山區雨勢也下修很多，但防災要從嚴考量。

(中國時報)

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