貿易戰上主菜 台灣難逃戰火

2018年07月12日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

美國對大陸新增2000億美元關稅項目一覽表

陸美貿易戰衝突再起，美方宣布對大陸祭出高達2000億美元商品，課徵10%關稅的報復行動，國內學者認為，「真正的主菜上了」，兩隻大象打架、台灣難逃戰火；但也有學者認為這波清單依舊未列入手機筆電等資通訊產品，對台衝擊應不大，但擔心影響全球景氣，導致台灣經濟陷入「內冷外冷」窘境。

最新關稅清單 台韓受害深

根據美國貿易代表署最新公布課徵10%關稅清單，包括化學、紡織、食品、玻璃金屬等項目；而美、陸產業供應鏈上，台灣在中間財、資本財上扮演重要角色，文化大學競爭力研究中心主任杜紫宸表示，從清單內容來看，殃及魚池、受害最深的就是台、韓，而日、德等國也無一倖免。

中華經濟研究院第一研究所長劉孟俊說，台灣主要以資通訊電子零組件為主，這次清單未列入，對台初期影響應該不會很大，但他擔心氣氛問題，由於全球經濟仍在復甦中，陸美貿易戰持續延燒，會變成不確定因素，降低廠商投資意願，導致復甦力道受到壓抑，台灣很難不受到波及。

台經濟受拖累 恐內冷外冷

中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳表示，美國新增2000億美元關稅項目，加上第1波的500億美元關稅清單，已接近大陸出口到美國貨品金額的一半，若貿易戰再升溫，恐擴及台灣資通訊、電子零組件等產業，對台灣將造成更大傷害，政府與企業不可掉以輕心。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，接下來的關鍵是看大陸政府如何反擊，可以肯定的是，美國讓貿易戰風暴再起，是「殺敵一千、自損八百」的作法，尤其暴風圈已掃到民生食、衣類別，美國接下來要小心通貨膨脹、民怨四起的壓力，若大陸報復力道加強，恐怕是兩敗俱傷。

殺敵沒少自損 恐兩敗俱傷

台大經濟系教授陳添枝指出，雖然目前看起來，貿易戰對大陸傷害比較大，但美國一樣會受波及，包括台灣等其他世界各國也都不可能置身事外。

陳添枝說，從這次清單來看，項目牽涉範圍非常廣，全世界分工非常精細，台灣廠商有可能間接受到波及，不可掉以輕心，政府單位不能一句「影響有限」就結束，要好好做功課，趁現在報復政策還沒有實施，趕快針對各項產品分析，並找相關廠商討論因應措施。

(中國時報)