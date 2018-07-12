亞洲股匯雙殺 歐美股接棒跌

2018年07月12日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

陸美貿易新一波衝突升溫，「嚇趴」亞股、匯市，不僅昨人民幣領跌，單日重挫0.67%，高居主要亞幣之首，亞股也幾乎全倒，台灣股匯更上演雙殺格局，早盤更大跌121點，年線再度失守，而恐慌情緒也蔓延，歐洲三大指11日開盤下跌皆超1%，美股三大指也全面下跌，中概股、晶片股普跌。

華南投顧董事長儲祥生表示，最怕美國總統川普殺紅了眼，若走到把大陸鬥臭、鬥垮的地步，全球股市就慘了，就像搭乘「雲霄飛車」般難以掌握速度；陸美貿易戰二部曲開打，資深證券分析師林成蔭認為，在市場擔憂後續爭端拉高的情況下，若緊張情緒再升溫，台股恐有跌破1萬200點的機會。

亞股昨幾乎應聲而倒，比台股跌得更深的還包括日經225、陸股滬深300、上海綜合以及香港恆生等指數，跌幅全超過1%以上；林成蔭感嘆，這波行情實在可惜，全球景氣、資金面皆良好，接下來將進入Q3電子業傳統旺季，但負面情緒卻讓股市提早進入回檔整理階段。

美國加碼對大陸課徵高達2000億美元的商品關稅，儲祥生分析，第1種可能性是美國要拉高姿態、增加談判籌碼，第2種是「要你好看」，美國早看不慣大陸佔盡便宜，要鬥臭鬥垮才善罷甘休，以川普的言論、做法來看，恐怕是處於第2種情況下，將不利全球金融市場的穩定。

美方加徵10%關稅消息公布後，大陸金融市場首當其衝，離岸人民幣早盤快速拉低、連續跌破5道關口，大跌逾400點至6.69下方，最低來到6.6919，新台幣、韓幣等表現也同樣疲弱，而主要匯率市場忽然貶值，分析人士認為，是市場風險突然攀升導致。

新台幣兌美元方面，昨呈開低走低，一度回測30.5元關卡，並以30.481元兌1美元作收，為連續第2個交易日收貶；外匯交易員指出，新台幣走勢仍得看人民幣臉色，若短線外資重啟匯出步伐，新台幣恐朝貶值方向邁進。

(中國時報)