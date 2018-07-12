安啦 杜紫宸批經部睜眼說瞎話

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中國時報
／台北報導

美國川普政府10日再公布2000億美元加稅清單，經濟部表示影響有限，但工研院前主任杜紫宸則直指經濟部說法保守，是「睜眼說瞎話」。資策會產業情報研究所MIC資深總監陳子昂也認為，這份清單對台灣「影響大了」。據了解，包括台商在大陸布局深的紡織和電子業，都傷害很大。

杜紫宸認為，這就是台商「可憐」之處，夾在兩隻大象間，求助蔡總統也沒用，只能「兩手一攤、自認倒楣」；影響業者最清楚，不是經濟部說了算，但業者對外抱怨，股價還會跌，台商是「有苦在心口難言」。

陳子昂表示，在兩岸之間，台灣主要供應零組件、原物料等這類中間財，以紡織和電子業最多，到大陸生產成衣或3C產品後再銷到美國，如果美國針對這些產品增稅，可能就會影響台商，尤其大陸紅色供應鏈一直無法取代的，如半導體、特殊布料等，在這次清單裡將對台傷害較大。

這份清單中仍舊沒有列入手機筆電等產品，外界認為台灣蘋概股應該安啦，不過，杜紫宸指出，美國未列入手機筆電，主要是因為課徵進口關稅是按產品類別，不是品牌，蘋果等美國品牌手機都在大陸生產，再回銷至美國，一旦列入反不利美國。

對未來貿易戰情勢，杜紫宸分析，台灣應該擔心的是：當貿易戰交火時，台灣產業將是「幾家歡樂幾家愁」，整體來說「弊大於利」。陳子昂指出，陸美貿易戰持續下去，可能會加速台灣廠商遷往東南亞國家設廠、離開大陸；他建議，台灣未來應該跟美國加速密切的技術合作、結合雙方供應鏈，如工業4.0等，就有機會從貿易戰帶來的影響中解套。

(中國時報)

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