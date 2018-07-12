距離真正的戰爭 只剩一步之遙

2018年07月12日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

針對陸美貿易戰火不斷升溫，香港學者從歷史角度出發，分析美國總統川普為何堅持要打貿易戰，他也預測，當前的金融危機可能逐步升高為經濟危機、社會危機，最後甚至可能引爆軍事衝突，爆發「真正的戰爭」。

香港大學亞洲經濟研究所所長陳志武表示，國際普遍認為陸美貿易戰是「傷敵一千、自損八百」的遊戲，商人出身的川普不可能不了解這點，但仍執意與大陸開幹，這跟他和身邊人們的世界觀有很大關係，「這批人多數從1950、60年代走過來，他們懷念那個時代美國獨步天下的優越感」。

川普相信，為了做到這點，就必須走回1920、30年代「貿易保護」的老路子。儘管當年的貿易戰中美國受到重創，但在川普等人看來，高關稅確實讓國內產業得到保護，也為二戰後美國獨霸地位奠定基礎。現在美國面對大陸的強力競爭，趁著大陸還沒發展到可以全面挑戰美國，更該先下手為強，且美國比大陸更禁得起貿易戰衝擊，所以只要撐過去，美國就會變得更強大。

陳志武分析，如果從歷史角度來看此次貿易戰，會發現當前局勢與過去2次世界大戰期間非常類似。先是1929年10月美國股災引發全球金融危機，催化了貿易保護主義和民粹主義抬頭，此後再升高為1930年代全球經濟危機，接著演變為社會和政治危機，最後引爆軍事衝突，也就是二戰，「這就是當時危機演變的四部曲」。

把時間拉到現代。2008年金融危機爆發後，其影響在經濟和社會層面不斷滲透蔓延，近年又發生英國脫歐、川普當選美國總統、義大利選出民粹總理等狀況。兩相對照之下，我們目前相當於已經走到危機的第3階段，距離軍事衝突只剩一步之遙。

陳志武認為，目前唯一比較有利的一點是，有了歷史的前車之鑒，各國會努力避免重蹈覆轍，但如今遏制和加速危機的因素並陳，未來恐怕將很難避免某種形式的「第4階段」。

(中國時報)