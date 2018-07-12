美貿易霸凌 陸震驚立即反擊

2018年07月12日 04:11 中國時報 李文輝／綜合報導

近年陸美貿易逆差走勢圖

距白宮6日宣布對陸開徵總值340億美元進口商品25％關稅後，不到一周，史上規模最大貿易戰再升級！川普擬再對2000億美元陸輸美產品加徵10％關稅。大陸商務部、外交部昨回應指出，大陸對美行為感到震驚，為維護國家核心利益和人民根本利益，陸方將一如既往，不得不作出必要反制。

陸難接受 向WTO追加起訴

針對美再推加稅清單，大陸商務部發言人昨指出，美方以加速升級方式，公布徵稅清單，大陸完全不可接受，對此表示嚴正抗議。大陸政府將一如既往，不得不作出必要反制。同時，將立即就美方單邊主義行為，向世界貿易組織追加起訴。

不計後果 自毀聯合聲明

大陸首次以「震驚」形容美國做法，《多維》引觀察人士指出，一方面是針對美方應對的速度。貿易戰6日拉開序幕，雙方各自向對方開出340億美元關稅清單，但才過4天，美國便宣布「加碼」，對陸展開第二輪關稅戰，美做法也打破5月19日「停打貿易戰」的聯合聲明；另方面，是對美「不計後果」打貿易戰的擔憂。美海關統計，2017年美自陸進口商品總額5056億美元，陸自美進口僅1300億美元，按此，陸將無法等量徵稅做為反制。

大陸外交部發言人華春瑩也回應指出，這是一場單邊與多邊主義、保護主義與自由貿易、強權與規則之戰。陸方將和國際社會一道，站在歷史正確一邊，共同維護多邊貿易體制和規則。她重申，美方行為是典型貿易霸凌主義，陸方將作出必要反制，堅決維護正當合法權益。

單邊主義 美向世界開火

她強調，大陸貨物出口40％中，2/3高科技出口產品都是外資企業。美方是向全世界開火，也向自己開火。

《人民日報》昨報導，加徵關稅後美大豆進口成本增加，但大陸完全有能力應對進口減少缺口。目前已未再新採購美國大豆，轉而全部採購巴西、阿根廷、烏拉圭為主的南美大豆。

受貿易戰升級影響，大陸股市昨大跌，滬指開盤跌1.66％、深成指跌1.96％、創業板跌1.91％，隨後小幅回升，午盤收盤跌幅擴大。此外，離岸人民幣兌美元曾1小時內跌350點，連續跌破四道關口到6.68，隨後跌幅縮小。

(中國時報)