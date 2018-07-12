英專家：陸以牙還牙明智之舉

2018年07月12日 04:11 中國時報 陳君碩 ／北京報導 ／北京報導

美國對陸施加高額關稅壁壘，大陸也立刻反制。英國倫敦經濟與商業政策署前署長羅思義認為，美國總統川普是實力主義，如大陸不實施對等報復，美可能還會採更進一步動作，因此大陸反擊是明智之舉。

羅思義現為中國人民大學重陽金融研究院高級研究員，他10日在北京指出，川普提高關稅，也將讓美國自身面臨經濟障礙，並大幅提高美國消費成本，譬如洗衣設備均價上漲17％，鋼板價格上漲51％，且不只對物價造成負面影響，也會削減美國出口。

他認為，川普目的是利用如今美國經濟周期性好轉利多，抵銷貿易摩擦帶來的創傷，但問題是2019到2020年，美國經濟將面臨問題，他研判屆時美國民眾會有強烈感受。

對於大陸採反制措施，羅思義認為明智，因川普是實力原則，如大陸不實施對等報復，美國的攻擊可能進一步加強，「如果你非常弱，那戰爭將永遠無法避免，只有當中國足夠強，才會遏制美中打一仗的慾望。」

他認為，世界和平的核心是大陸要夠強，只有如此，美國才會不再把大陸視為可進行一場戰爭的目標，並可能再尋其它目標。

中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文透露，陸美貿易戰幾月來，他時常與部級官員開會，一開始感覺他們有些小焦慮，但最近一個月則發現這些官員「非常淡定」。

他認為，大陸是被迫應戰，對大陸社會而言，這場沒有硝煙的戰爭無疑是一堂全民教育課，用更成熟視角認清美國的貿易霸凌行徑，也認清未來發展之路，並強化戰略思維、底線思維，進而更有定力和自信。

(中國時報)