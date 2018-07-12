陸反制4類商品 代價可承受

2018年07月12日 04:11 中國時報 李文輝／綜合報導

大陸反制美貿易戰，也要為是否「傷敵一千、自損八百」釋疑。大陸商務部國貿經濟合作研究院研究員梅新育強調，大陸反制美國的報復商品，現階段有4大類，一不影響國計民生；二是重要國計民生，但替代容易；三是重要國計民生又替代不易；四是有助大陸進口替代轉型契機，足以承受反制的代價。

梅新育昨在大陸政論公眾號「俠客島」分析，陸反制的報復商品，第一類純屬對國計民生沒什麼影響的消費，最典型者莫過「零售包裝的狗食或貓食罐頭」。

第二類是對國計民生非常重要，但從美國進口額目前還不多、較容易替代。這類最值得重視的是棉花。大陸是全世界最大紡織服裝生產國、出口國，占全球市場比例約36％，須防為報復美棉，削弱紡織服裝企業競爭力。

第三類是對國計民生非常重要，從美國進口額和市場占比較高、替代難度較大的商品。最典型如大豆，4月以來已改向俄羅斯、巴西、阿根廷、烏拉圭等國進口。

第四類是有望成為國內進口替代契機產品，典型如汽車，大陸連續多年位居世界最大汽車生產國和銷售市場，具進一步擴大汽車生產和出口巨大潛力。美對陸汽車出口，多數是在美生產的歐洲車。大陸此時大幅放寬外資政策，包括取消在陸合資汽車企業股比上限，很可能創造外企尋求在陸出口導向型汽車生產項目，大規模投資增長的機遇，有助招商引資。

此外，如石化、塑膠、橡膠、醫療設備，大陸本來產能就相當巨大，限制進口正好提高國內產能利用率。

總的來說，陸反制代價是可承受的。如利用得好也可成某些相關高端產品國產化契機。

(中國時報)