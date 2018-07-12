陸向南美買大豆 取消美60萬噸訂單

2018年07月12日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美貿易戰開打，美國大豆成為大陸首波關稅反擊重點，外界關注是否造成民生物價上漲。中共黨媒《人民日報》引國家糧油信息中心專家指出，大陸完全有能力應對美國大豆進口減少的缺口。截至6月28日，大陸已3周沒新增購美國大豆；中儲糧集團公司負責人表示，大陸大豆進口來源中，南美供給占比已超過美國，未來南美將成陸進口大豆主力地區。

《人民日報》引述一位國家糧油信息中心專家指出，為反擊美國，大陸對美大豆加徵25％進口關稅，這使美國大豆進口成本遠超過巴西大豆一倍，因此陸企將大幅減少美國大豆採購。「實際上，截至6月28日，大陸已3周沒新增採購美國大豆，同期累計取消了61.5萬噸美國大豆訂單。」

該專家表示，今年巴西大豆豐收，預計明年南美大豆種植面積將大幅增加，中亞「一帶一路」國家也可能增加大豆種植面積。另外，大陸可通過增加國內大豆產量，拓寬大豆、粕類進口來源等措施保障供給，同時加強飼料配方研究，減少對豆粕需求的依賴，降低進口需求，「完全能彌補美國大豆退出後的缺口」。

另方面，大陸負責儲備糧食的中儲糧集團公司負責人指出，近兩年，他們已主動調整進口來源地，降低集中度過高帶來的風險。今年4月以來，中儲糧未再新採購美國大豆，轉而全部採購以巴西、阿根廷、烏拉圭為主的南美大豆。

據統計，大陸大豆進口來源呈多元趨勢，2016至2017年度，大豆進口量9349萬噸，其中巴西占48.5％已過美國。

(中國時報)