美棒打崛起強龍 遠超過貿易戰

2018年07月12日 04:11 中國時報 陳君碩 ／北京報導 ／北京報導

陸美貿易戰打得火熱，大陸駐美總領館前商務參贊何偉文指出，美採打談兩手都硬的策略，態度上無視WTO規則，戰略上為遏制「中國製造2025」，同時也著眼期中選舉對陸強硬才有票，他認這遠超過貿易範疇，而是「發展與壓制發展的戰略鬥爭」，大陸將以鬥爭維護合作，以合作支持鬥爭。

中國人民大學重陽金融研究院10日晚邀何偉文談陸美貿易戰，他指出，對美國而言，打談都是手段，是同一貿易政策下的不同工具，無本質不同，且兩手都硬，大陸也不要以為談判就萬事大吉，打就大禍臨頭。美國目的是保護其技術優勢，策略是先揚言打，把「大棒」做大，接著在大棒下與大陸談，企圖「不戰而屈人之兵」。

何偉文分析，美總統川普有兩個態度不會變，一是繼續無視WTO規則，採單邊行動，二是戰略上遏制「中國製造2025」及大陸高科技發展。未來在對陸輸美產品施加關稅同時，會限制大陸芯片、訊息通信、航天等關鍵領域投資；也會繼續採取單邊行動，並企圖拉攏日本歐盟等，以構築聯合戰線。

他直言，仔細看美國徵稅清單，可發現與301調查沒多大關係，「301調查只是表面程序，重點是遏制中國製造2025，不允中國在新興產業上超過美國」，他強調，這是一個發展與壓制發展的戰略鬥爭，遠遠超過貿易範疇。其中也有國內因素，由於美國期中選舉近，他認為川普須對選民有突出回饋或政績，加上大陸是最大又最好的箭靶，「對中國愈狠會愈有票！」

至於大陸如何應對？何偉文指出，方針上打談兩手都要抓都要硬，方略上要戰略上藐視，戰術上重視，並做好中期準備；策略上是既鬥爭又合作，因以鬥爭求合作則合作存，以退讓求合作則合作亡，須以鬥爭維護合作，以合作支持鬥爭。

(中國時報)