習主動邀約連戰 防兩岸暴衝

正值兩岸關係低迷之際，前國民黨主席連戰13日將與中共總書記習近平進行第四度會面，可望舒緩台海緊張情勢，圖為連戰（中）2014年2月赴北京平谷區掛甲峪村參觀。（中新社）

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中國時報
／北京報導
正值兩岸關係低迷之際，前國民黨主席連戰13日將與中共總書記習近平進行第四度會面，可望舒緩台海緊張情勢。圖為2008年12月18日連戰在杭州出席「連橫紀念館」開館儀式。（新華社）
連戰訪陸行程
3次連習會的連戰提議

陸方消息透露，國民黨前主席連戰此次訪陸，是中共總書記習近平主動邀約；陸方主要考量是兩岸目前處於關鍵節點，蔡政府出現扁政府第二任期時的激進台獨路線，加上陸美關係也出現關鍵變化，為防止兩岸關係進一步惡化，陸方認為有必要透過第四次連習會向民進黨、國民黨及台灣人民傳遞重要訊息。因此，第四次連習會重要性不下於2005年連胡會。

兩岸正處關鍵節點

在蔡政府傾向對抗大陸、陸美貿易戰爆發、台灣年底將舉行地方選舉的關鍵時刻，大陸急需在台灣找到支持「九二共識、一個中國」的政治力量，最好選擇是吳敦義在選前訪問大陸。不過，在國共互信出現動搖，加上蔡政府阻撓，吳在選前不可能訪陸。在此情況下，連戰就是最佳選擇。加上吳也指派國民黨大陸部主任周繼祥隨行，等同國民黨也參與了這場會面。

陸方直接由習辦主導連戰到訪，因此涉台系統大都不清楚會涉及哪些議題；綜合涉台學者看法，習將主要向連傳達幾項訊息：

和平主調不會動搖

一，即使民進黨政府加速滑向台獨，但大陸堅持兩岸和平發展的主調不會動搖，請台灣人民放心；二，對於台灣支持九二共識、兩岸同屬一中的政治團體和個人，將持續與之交往，這是說給吳敦義聽的；三，對於在國際上推動一中一台的行動，陸方將堅決打擊，這是說給蔡政府聽的。

至於習近平是否會讓連戰帶話，目前並不清楚，但據涉台人士分析，可從2013年第一次連習會安排推測；當時是馬執政，而連戰已不是國民黨主席，連習會晤安排是分三階段：習與連各自發表5分鐘談話；隨即舉行閉門會議，連、習與訪問團成員交換意見；最後是連習兩人晤談。

給在陸台商定心丸

此外，有工商界代表隨行，涉台人士推論，習會利用機會給台商打氣，宣示大陸有信心處理好與美的貿易爭端，請台商放心。

(中國時報)

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