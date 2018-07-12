兩岸壓力鍋獲舒緩 民進黨應正視

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中國時報
／台北報導

國民黨前主席連戰12日率團訪問大陸，13日將四度「連習會」，學者認為，雖然連戰此行與2005年「破冰之旅」時空背景不同，但目前兩岸局勢嚴峻不亞於當時，沒有溝通管道、情勢升高，連戰此行能為如壓力鍋般的兩岸關係取得一點緩解作用。也有學者指出，若沒2005年連胡5項和平願景，就沒有後來馬政府8年的交流成果。

文化大學社科院院長趙建民指出，2005年連戰赴陸，背景是2002至2005年，扁政府做了很多如正名制憲等測試陸方底線的動作，美方也不滿，兩岸瀕臨戰爭邊緣。當時連戰是國民黨主席，赴陸有一定民意與美方支持；目前美國是想拉蔡政府對抗大陸，大打「台灣牌」，連戰也不再是現任黨主席，時空背景已不同。

趙建民認為，當前兩岸關係嚴峻不亞於2005年，從大陸看來，台灣加入了美國遏制大陸的一方，大陸反應激烈，因此我們5月折損兩邦交國，最近飛機、軍艦繞台頻率增加，離海岸線更近。

他提到，蔡政府不放行吳敦義赴陸辦國共論壇，目前兩岸沒有溝通管道，情勢明顯升高。此時連戰赴陸，至少是讓如壓力鍋的兩岸關係中，能有一點舒緩效果，民進黨應正面看待。

台大政治系名譽教授張麟徵認為，如果沒有2005年連戰的破冰之旅，得出連胡5項和平願景，3年後馬政府的兩岸政策就會很難開展。

(中國時報)

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