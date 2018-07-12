習近平同向蔡吳 釋強烈訊號

2018年07月12日 04:11 中國時報 羅印冲

2005年曾率團破冰訪陸的國民黨前主席連戰，將再度與中共總書記習近平會面，值此兩岸緊繃之際，「連習會」格外受矚。習近平藉「連習會」同時對蔡英文總統和國民黨主席吳敦義釋出強烈訊號，凸顯北京對台政策一貫及堅定反台獨立場。

蔡英文政府執政以來，國共高層互動僅有2016年11月北京「洪習會」，吳敦義就任黨主席後，國共互信基礎動搖，加上蔡政府出手卡關，國共論壇遲遲無法定案，「吳習會」更如天邊雲朵遙不可及。

在此情況下即將登場的「連習會」透露出幾點重要訊號。首先，大陸自身也有緩解兩岸關係的需求。大陸與美國貿易戰正酣，習近平也希望台海局勢不要失控，北京才能集中心力對抗華府，削減美國打「台灣牌」的效力。

其次，在兩岸僵局下，習近平藉「連習會」向小英傳遞訊號，其實也是給蔡政府一次展現善意的機會。如果蔡政府願意正向看待「連習會」，並表達期待這場會面能增進兩岸黨政高層互動、有助兩岸交流交往的立場，相信大陸方面會重視蔡政府的表態。

如果「連習會」能為兩岸關係開啟另一扇機會之窗，何嘗不能視為兩岸和緩的新契機，如果蔡政府對「連習會」依然惡言以對、敵意滿滿，只會更激化兩岸對立。就看蔡政府能否把握機會，邁出重要的第一步。

第三，「連習會」在國共關係出現互信疑慮之際登場，也可看作是習近平給吳敦義的一種表態，藉以重申堅定「反對台獨」是國共兩黨共同政治基礎，也是不可迴避的兩黨共識。

尤其在國共論壇卡關無法推進下，「連習會」對吳敦義勢必形成一定壓力，才會有所謂「連習會」取代了「吳習會」的說法。

習近平也將透過這次國共高層會面，直接向台灣民眾表達對台政策一貫訴求。除堅定一中內涵的九二共識政治基礎，大陸也將繼續推進體現兩岸一家親的各項惠台措施，並表述中華民族復興台灣優先享受大陸發展機遇等未來願景，及和平統一方針路線不動搖等基本原則。

(中國時報)