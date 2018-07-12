吳子嘉籲 非個人秀 國安團隊勿再誤判

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中國時報
／台北報導

「連習會」13日將登場，美麗島電子報董事長吳子嘉認為，習近平是向蔡政府釋出重大政治訊號，國安團隊不應再誤判，窄化解讀成僅是連習間的事。回顧2015年馬習會是兩岸關係重大進展，但當時蔡陣營卻解讀成「被突襲」。吳子嘉認為，蔡政府力呼「蔡習會」，就要先重新正面評價「馬習會」，並掌握此次「連習會」釋放的正向訊息，若都做到，「蔡習會不是不可能」。

吳子嘉表示，這次連習會公布後，國民黨中央、連辦統一口徑說不代表國民黨，他認為這是北京的意思，不希望讓綠營覺得陸方干預年底選舉，因而邀請連戰會面，最為中性；吳子嘉也援引港媒評論，稱此次連習會將會釋出習近平「最新對台政治訊號」、「對台思想的最新實踐」，因此「不是針對連戰、不是針對國民黨，完全是對蔡政府發言」。

不過，吳子嘉也擔心，蔡政府的國安團隊會再度誤判情勢。因為2015年馬習會時，仍在野的蔡陣營覺得「被突襲了」，認為大陸在干涉台灣選舉。但持平來看，馬總統在會後記者會上，桌牌有中華民國國旗和寫明「總統」，新加坡的國際記者會上，我們的國家領導人與對岸首度以總統身分展露在國際媒體前，是強烈的主權表彰，馬習會是兩岸關係進步的重大里程碑，「舉世皆知」。

吳子嘉稱，可惜的是，至今蔡總統雖不斷拋出「蔡習會」意願，卻未改口正面肯定「馬習會」，沒還它歷史公道，「十分遺憾」，他認為，應先對馬習會做出正面肯定，提議「蔡習會」時才有合情合理的基礎。

(中國時報)

習近平同向蔡吳 釋強烈訊號 今會劉結一 連習四會明登場

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