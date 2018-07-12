300員工來30人 公司運作停擺

2018年07月12日 04:11 中國時報 陳燕珩 、 張立勳 、 葉德正 、 吳堂靖 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市長柯文哲11日主持災害防救會報後受訪表示，像下午4點停班課造成交通大亂，「我也學到一課」。（劉宗龍攝）

瑪莉亞快閃，颱風假之亂卻持續延燒，北北基停班停課不同調，亂象一籮筐。許多幼兒園老師、銀行員家住新北，卻被下令照常到台北上班，颱風假硬生生「被沒收」；還有台北公司僅不到1成員工上班，大鬧空城計；甚至有老闆為避免混亂，要求北北基員工全體「在家上班」，讓新北人超傻眼，氣得大罵，「還我休假！」

股市正常交易 證券員不敢休

北北基6年來首度出現颱風假脫鉤窘態，新北昨停班停課，台北、基隆上班上課，前晚消息一出，北市1999市民專線湧入387通抱怨電話，質疑雙北沒同步停班課，實在不合理。

謝姓老師無奈地說，她在北市幼兒園服務，同事們多住新北市，為了學校的正常運作，只好全員上班。此外，新北的分校停課，很多家長仍要到台北上班，孩子沒人照顧，搞得一團亂，就算昨天沒什麼風雨，北北基也應該要同調，否則對特殊產業真的很困擾。

證券員張小姐抱怨，她住汐止本可休假，但股市正常交易，客戶還是有下單需求，根本不敢請假，20幾個同事幾乎都住新北市，全員到齊。

老闆下令全員到 上班族怒吼

「上班一團亂！」陳姓銀行員說，銀行工作一定得當天做，分行的襄理住新北，昨天全被迫來上班，否則沒人能核章，況且事發突然，公司無法及時調度人力，最後只能請桃園、新北同事都來上班，大家抱怨連連。

全體在家上班 新北同事喊衰

許多台北公司為避免困擾，直接宣布全體放假，但也有部分老闆想法很「另類」。資訊業胡小姐說，前晚同事在群組詢問雙北不同調怎麼辦？老闆怕麻煩，竟裁示「全體員工在家上班」，語畢台北人一片叫好，但新北人明明就放假，卻得跟著在家上班，「衰到爆，一整天都很惆悵。」

軟體公司設計師劉先生抱怨，昨一早到公司超傻眼，原有300多名員工，但少了新北同事，只剩下10分之1的人上班，搞到無法開會，想討論專案，partner又在休假，覺得在辦公室閒晃到懷疑起自己的人生，與其這樣倒不如大家都放假。

(中國時報)