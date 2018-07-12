法院也休颱風假 被告提訊取消

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中國時報
／台北報導

雙北颱風假不同調，法院也被搞得步調大亂！士林地院昨有14名在押人犯無法提訊，台北地檢署有一半法警放颱風假，開庭找不到法警站庭，只好由書記官點呼當事人，台北地院也因有檢察官放假不出庭，臨時取消庭訊，當事人傻眼。

雙北颱風假不同調，同為「北三院」的台北、新北、士林地院，只有新北地院因新北市宣布放假，不必上班外，其餘台北、士林2地院都被搞得開庭秩序大亂。

位於新北、桃園的台北看守所、台北監獄、少觀所人員因放假，僅保留最低戒護人力，士院10日晚間聯繫監所，監所以人力不足為由請求減少提訊人犯數目，士院迫於無奈，導致昨有14名在押被告無法提訊，幸好這14人羈押期限都未到期。

不過，士院多名法官因無法提訊被告，白白浪費一天，感到無奈。有法官苦笑，開庭少了法警、檢察官就算了，颱風假搞到在押被告都不能出庭，這還是頭一遭。

無獨有偶，為了配合台北地院開庭，台北地檢署10日晚間漏夜協調公訴檢察官昨天蒞庭，直至昨天凌晨才大致搞定，有些家住新北市的檢察官，拜託同事代理，但仍有人堅持休假，對應的法官也只好臨時取消庭期，當事人昨到法院，才知沒開庭。

北檢昨因颱風假，50多名法警僅半數上班，人力吃緊，緊急調回外面辦公室部分法警支援，維持戒護人犯、候審室基本人力，臨時取消偵查庭的站庭，將點呼當事人、維持秩序全部交給書記官，幸好昨開庭的檢察官不多、當事人沒有失控暴走、大鬧法庭，不然後果難以想像。

(中國時報)

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