火車誤點、公車減班 通勤族譙翻

2018年07月12日 04:11 中國時報 張穎齊 、 葉德正 、 陳燕珩 、 張立勳 、 王思慧 ╱綜合報導 ╱綜合報導

「北北基共同圈」破裂，通勤族罵翻天！瑪莉亞颱風攪局，台鐵10日原本宣布11日中午前區間列車西部幹線基隆－新竹間停駛，但因台北市和基隆市正常上班上課，讓許多仰賴火車的通勤族大跳腳，雖然11日風雨漸歇，台鐵也宣布上午6時起陸續恢復正常行駛，卻又嚴重誤點，最誇張的延遲達100分鐘，通勤族氣得痛罵：「火車有復駛跟沒有一樣！」

家住基隆的林先生不滿台鐵應變慢，打亂通勤，他平常都搭台鐵到北市上班，昨一早先上網查看，發現只有中午過後有班次，前往客運站又聽到有火車可搭，跑去火車站竟班次大誤點，只好又改搭客運上班，害他上班嚴重遲到。

林先生指出，他要搭的班次誤點80分鐘，10日才因下午4時放假在捷運塞到爆，晚間7時多好不容易回到家，11日又碰到火車大誤點，「火車有開跟沒開一樣，基隆通勤族真的很可憐！」

除了火車誤點，雙北公車也讓民眾很困惑，北市公車正常出班，新北端卻因放颱風假啟動假日模式，以新北林口往台北松山機場的945公車為例，平日尖峰12到15分一班，碰上颱風假只能依假日固定班次行駛，每班間隔30到40分，錯過得再等半小時。

民眾抱怨，看著台北到新北的公車一輛接一輛，新北往台北的公車卻是等到讓人發火，直批雙北應該好好針對放假問題多討論。

台鐵表示前一日因部分列車停駛，停放在外地，昨天上午除了要臨時把列車開回發車地，緊急召回司機員、列車長也需要時間報到，導致多數列車未能準點行駛。

台鐵台北站站長黃榮華表示，為了旅客安全，清晨6時技術單位開始查詢路線，依照台鐵內部SOP，確認設備完好、行車安全才發車，絕不會貿然開車，民眾等不到車，原因是台鐵須巡軌完畢後才可放行。

(中國時報)