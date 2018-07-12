決策以人為本 勿淪政治精算

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中國時報

瑪莉亞颱風來襲，北北基因天氣預報影響程度不一，新北市基於北海岸7個區的安全，宣布停止上班上課，卻遭台北市長柯文哲大酸「應該是狗搖尾巴，不是尾巴搖狗」，請問，柯市長是把新北市民當狗嗎？言詞無禮、比喻更是不倫不類。

柯文哲從政以來，忽略人的價值，無論是對政敵或幕僚，常出羞辱之語。這次颱風假更漠視新北市9區約10萬多人生命財產安全，將之當成「賭博」般梭哈，要不是天佑台灣，半夜颱風路徑北偏，災害恐不是雲淡風輕。

哈佛大學政治學者桑德爾《正義：一場思辨之旅》書中探討，如果殺死1個人，可以拯救其他5個人，到底要數字效益至上，還是人權至上呢？

北北基既然是同一生活圈，就應該一體思考，柯文哲「20％不應該綁架80％」的思維大錯特錯。如果同樣狀況發生在台北市，一旦文山區、北投區達到颱風假標準，其他10個區都不受影響，試問，柯文哲是宣布全市颱風假？還是台北市可以分割成10個區上班，2個區放颱風假？

新北市長朱立倫身為地方父母官，對29區400萬市民本來就該一視同仁，既然9區10萬市民受颱風影響，他不敢冒險去賭，這不是怕被罵，也無關政治，而是人命票票等值，不能論斤秤兩，更不可以當成賭注，這才是負責的態度，萬一出了差錯，請問誰負責？

放颱風假必須以人為本，不應淪為政治操作，更不是你輸我贏的「零和博弈」，可惜的是，政治素人柯文哲已忘從政初衷，變身政治精算師；台北市民也該認清，原來每位市民都是數字，隨時都可以成為柯文哲割捨的籌碼！

(中國時報)

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