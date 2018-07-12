朱嗆基隆下次達標 你敢不放

2018年07月12日 04:11 中國時報 張穎齊 、 陳麒全 、吳岳修、 張立勳 ╱綜合報導 、吳岳修、╱綜合報導

北北基共同圈颱風假不同調，基隆市長林右昌11日酸說「我猜新北市長朱立倫人在國外，怕被罵，所以乾脆做出全新北市都放假的決定吧！」並堅稱自己尊重專業，做出該做的決定；朱立倫則回嗆，若基隆市下次颱風預報達到停班、停課標準，「林市長可不可能做出不停班、不停課的決定？」

林右昌表示，決定11日是否上班上課「是很煎熬的決策」，新北市10日晚間8時許突然傳來訊息稱「不管基隆、台北放不放假，新北已決定要在9時宣布停班停課，希望其他2市也同步宣布」，讓他很錯愕。

「我當然也可以很輕鬆決定跟著新北市，在9時決定跟著新北市放假啊！」林坦言，幕僚也勸說年底要選舉，跟著新北放，就只剩北市沒放，可讓柯文哲一個人被罵，對民進黨台北市選舉也有利，但他認為行政首長還是要有「格」、要有所擔當，不要算計政治。

朱立倫昨晚結束新加坡訪問行程，一返台即指出，中央氣象局預告11日上午新北有9個區符合停班、停課標準，新北必須做出停班、停課決定，畢竟市民安全最重要，也是他堅持的原則，新北市做這樣的決定，他負完全責任。

朱立倫表示，這次新北已達到停班、停課標準，但北市、基隆沒有，若以此理由要求新北不停班、不停課，對不起新北市民。至於台北市長、基隆市長可以基於各地方考量做決定，是否依照北北基生活圈過去慣例，新北市會尊重。

針對林右昌批評，朱立倫強調不需要口水，「如果下次颱風預報基隆市達到停班、停課的標準，林市長可不可能做一個決定『不停班、不停課』？」

國民黨台北市議員參選人徐巧芯表示，其實最愛在颱風天跑出國的人，不是別人，就是林右昌。同樣不在台灣，朱立倫臉書全程直播坐鎮指揮，請問林市長在莫蘭蒂颱風、尼莎颱風侵台時，人在哪裡？做了什麼？自己颱風天出國就是「為國家」，別人就是「為選舉」。

(中國時報)