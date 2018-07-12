加碼托育補助喊卡 衝擊選情

2018年07月12日 04:11 中國時報 張理國 、 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

行政院推出的「少子女化對策0～5歲幼兒教育及照顧篇」8月即將上路，其中有關育兒津貼、托育補助方面，為達全台一致性標準，行政院要求已額外加碼的縣市，須訂落日退場機制，主要加碼的縣市包括台北市、新北市、桃園市及台中市。在選舉年，要求地方政府減碼福利，恐將衝擊選情。

育兒津貼 26.6萬人受惠

衛福部社家署長簡慧娟表示，自8月1日起，在0~2歲幼兒擴大補助方面，可分育兒津貼及協助家長購買準公共化托育機購服務兩部分；在育兒津貼部分，現行每月2500元的育兒津貼，限制父母一方沒有就業才能領取，若由親屬照顧則照顧者須先上個保母課程才能領到，放寬擴大補助後，即沒有這個限制，受益人數由原來的14.3萬人增至26.6萬人。育兒津貼仍維持現有排富門檻，綜所稅率20％以上家庭不發放。

另在協助家長購買準公共化托育機購服務部分，簡慧娟指出，現在0~2歲幼兒給有證照保母照顧，一個月經家長給保母3000元，無證照保母則一個月經家長給2000元，8月1日擴大後，將增至6000元、且直接發給家長，但幼兒送至照顧的保母及托育中心，需與各縣市政府簽約，且經過準公共化認證才能領到。

政務委員林萬億表示，相關細節還在最後確認中，包括教育部與衛福主管範圍，部分地方政府還有一些資訊未確認，因8月1日才要實施，大政策方向已確定，只是一些執行細節要討論。

落日退場 縣市首長決定

8月即將上路的0～2歲的擴大育兒津貼及建置準公共化教保服務機關，屬衛福部主管範圍，衛福部表示，目前有加碼的主要縣市，包括台北市、新北市、桃園市及台中市，將由林萬億進行溝通，是否同意加碼部分落日退場，將由縣市首長決定。

至於全台統一後，部分縣市現有的津貼補助必須取消，至於是否會降低國人生育意願？托育政策催生聯盟發言人王兆慶則表示，民眾不會為了少領1000元或是數百元而決定少生小孩，但會有主觀心理的影響。

不過，未來中央若全都統一，因各縣市育兒津貼補助對象及形式內容不同，可能有人因而受益，以台中市來說，以前沒有上過保母課的阿公、阿嬤在家帶孫子，領不到台中市的補助，但這次卻在衛福部擴大的補助範圍中，每個月反而可領到2500元。

(中國時報)