雙北桃中 恐掀拉鋸戰

2018年07月12日 04:11 中國時報 張理國

九合一選舉逐漸升溫，政院推出少子化解決方案可能意外成為選戰新熱點，由於各縣市現行育兒津貼、托育補助除了「中央版」補助外，部分有財政餘裕的縣市加碼「地方版」補助，加碼條件又不一，但隨著8月1日政院少子化方案上路，地方加碼補助將被要求落日退場，地方是否願意配合，值得觀察。

政院少子化方案，原先希望中央加碼育兒津貼及托育補助，解決台灣人口高齡化及少子化困境，但中央加碼，並希望全台一致性的規畫，可能迫使已加碼的地方縣市被迫選前減碼，對選情投下變數。

依照衛福部的說法，目前包括台北、新北、桃園、台中都是主要加碼補助縣市，4個直轄市分別面臨不同的選局，台北市長柯文哲面對首都保衛戰、桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍有連任壓力，新北市長藍綠對壘，藍有侯友宜、綠有蘇貞昌，政院的中央加碼換取地方的減碼，參選人是否買帳，還有一場拔河拉鋸。

政院要趕在8月1日讓少子化方案上路，針對一般家庭，將托育補助6000元直接發給家長，必需重新細算相關經費，還要跟縣市協調準公共化教保服務機制的簽約細節，但更要慎重考量的是，政院推動全台一致性的補助標準，並要求已加碼縣市建立落日退場的配套措施，可能將衝擊雙北、桃園、台中、以及其他已加碼補助縣市的選情，成為年底選戰膠著選區足以左右選情的最後一根稻草。

(中國時報)