補助標準化 中市憂缺乏彈性

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中國時報
、吳岳修、／綜合報導

行政院規畫全台育兒津貼及準公共化托育補助一致標準，並要求北市、新北、桃園及台中將自行加碼的津貼落日退場，北市、新北與桃園均表示目前未超過中央所提6000元上限。

台中市則擔心，全台一致的托育政策雖立意良善，卻可能讓地方政府缺乏政策彈性，建議由各縣市依據自身資源與特色發展托育政策，使在地民眾獲得最適當與完整照顧。

北市社會局副局長張美美表示，依現行《台北市育兒津貼發給自治條例》，北市符合條件的5歲以下孩童，每月發放2500元育兒津貼，與中央規畫的0至4歲每月2500元津貼其實無異，因此北市並無退場機制問題，但財源負擔部分盼中央多幫忙，協助減輕北市父母育兒壓力。

新北市社會局兒童托育科長林秀穗指出，新北目前提供家中0到2歲嬰兒每月3000元托育補助，另為減輕父母負擔、提升私托品質，鼓勵私托加入新北市自行開辦的公共托育聯盟，市府再加碼補助家長3000元，合計每月補助6000元，與中央直接發給家長的托育補助立意與額度相同，市府會配合中央新政策，但考量實務需求與效率，需與托育團體研商如何整合，讓新北公共托育政策與中央接軌。

桃園市長鄭文燦表示，桃園育兒津貼2015年4月開辦，0到3歲孩童每月3000元，3年來補助人數11萬多人，與政務委員林萬億溝通後，目前採不增加、不減少的原則，育兒津貼會落在2500元到6000元之間，依不同類別發給，市府將待中央版定案後，配合制定配套方案，原則上現有福利會持續到2021年1月，另提出擴大托育支持方案後，才有可能落日。

台中市社會局長呂建德憂心指出，準公共化托育政策上路後將只補助0至2歲，雖2歲以後家長若要送托可選擇幼兒園，但台中幅員廣大，部分偏鄉地區無幼兒園，須靠居家托育解決需求，準公共化托育政策可能讓家長看得到、吃不到，弱勢家庭育兒津貼更被迫喊停，建議中央由各縣市依據自身資源與特色發展托育政策，使在地民眾獲得最適當與完整的照顧。

(中國時報)

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