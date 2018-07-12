林政則捧場 國民黨員喊開鍘

林政則（左）贈送字畫為謝文進（右）打氣。（徐養齡攝）

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中國時報
／竹市報導

醞釀2個多月，無黨籍新竹市議長謝文進11日終於正式宣布參選新竹市長，喊出「中道力量超越藍綠」口號，要組「新竹幸福大聯盟」，不料焦點卻被來站台的國民黨籍前市長林政則「吸走」，引發深藍黨員不滿，要求黨中央開除林政則黨籍。

許明財競選團隊執行長黃耀仁表示，國民黨栽培林政則，林還曾任代理黨主席，卻在最艱困的時刻跑到敵營站台，他接到很多幹部反映，氣到要退黨。

曾任8年市長的林政則贈送「青蓮逸翰」字畫給謝文進，預祝他更上一層樓進，謝則禮遇性安排林坐在第一排貴賓席。儘管林從頭到尾沒上台致詞，但仍與謝文進合影，並比出握拳加油的手勢，看在深藍黨員眼裡，內心五味雜陳。

但也有藍營人士緩頰，指外號「阿伯」的林政則在政壇向來以政通人和聞名，謝文進與老市長是舊識，林出面道賀也是理所當然，不需過度解讀。

對此，林政則一派輕鬆表示，黨提名的許明財競選總部尚未成立，若許邀他出席，他「一定會到」。

「市政無能，我不能視而不見！」謝文進說明參選原因，直指現任市長林智堅只著重個人形象宣傳，反而忽略了市民真正關心的重要議題，他身為議長看得最清楚，決心參選改變現況。

謝文進連任2屆議長，組成新民意問政聯盟，色彩被視為泛綠，長期與民進黨合作，謝接連在2014年市長大選及2016總統、立委大選，為綠營林智堅、柯建銘抬轎，這次卻宣布要選，等同與綠營決裂，引起譁然。外傳謝文進可能與國民黨合作，組成「藍白」勢力，對此謝文進鄭重否認，澄清都是小道消息，藍營從中央到地方都沒與他接觸過。

(中國時報)

補助標準化 中市憂缺乏彈性 直驅敵營 有違政治倫理

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