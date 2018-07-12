法頭槌驅魔 第二冠近了

法國在準決賽1比0氣走比利時，隊史第3度打入世足決賽，在馬賽的球迷湧上街頭慶祝勝利。（路透）

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中國時報
／綜合報導
法國後衛烏姆提提（中）在第51分鐘把握角球機會，頭槌頂開比利時大門。 （美聯社）

2018俄羅斯世界盃足球賽11日凌晨迎來首場4強賽，「高盧雄雞」法國隊靠著第51分鐘烏姆提提的頭槌，攻進雙方戰唯一一顆進球，以1比0氣走「歐洲紅魔」比利時，隊史第3度闖進世界盃冠軍戰，距離第2冠只差一步。

「我們前年也進到歐洲國家盃決賽，但是沒拿到冠軍，」烏姆提提雖然開心卻也謹慎的說：「希望這一次的結果會不一樣，我們能把世界盃帶回法國！」

法嚴防致勝 氣走比利時

比利時賽前保持著國際賽連續24場不敗、7連勝及本屆世足賽5連勝等傲人紀錄，本屆世足賽攻入14球、9人進球也是各隊最多，未料面對法國嚴防，比利時全場控球率雖然超過6成，但9次射門、3次射正都無法攻破法國大門。

第51分鐘，法國格里茲曼開出右側角球，烏姆提提搶前點高高躍起、力壓身高194公分的比利時長人費萊尼，以頭槌頂開庫爾圖瓦把守的大門，攻入全場比賽唯一的進球。

法國率先殺入決賽，準備問鼎自1998年以來的另一座世足冠軍，現任教頭德尚剛好是20年前舉起大力神盃的法國隊長，也要力拚成為史上第3位以隊長和教頭身分都奪世足冠軍的紀錄。

過去僅有3人能以隊長身分奪冠，又以教頭身分殺入世足決賽，包括德國「足球皇帝」貝肯鮑爾（Franz Beckenbauer）、巴西札加洛（Mario Zagallo）與德國的佛勒（Rudi Voller），其中只有佛勒未能以教頭身分奪冠，在2002年決賽0比2不敵巴西。貝肯鮑爾1986年帶領西德雖然屈居亞軍，但4年後就復仇奪冠。

歐洲盃教訓 法教頭難忘

儘管距離紀錄就剩一步，德尚卻不敢大意，畢竟前年法國在歐洲盃決賽敗給葡萄牙，他也是總教練。

「我替球員們感到非常高興，他們雖然年輕，但是有特點，特別是面對這麼強的比利時，心理素質必須很強，這場勝利屬於球員們，」德尚說：「但我仍然記得兩年前的事情，所以這次打入另一個決賽，我們沒忘記歐洲盃的教訓，這次我們會贏下來。」

(中國時報)

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