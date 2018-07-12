蘿蔔看世足》離奇抽筋 紅牌頭槌 法踢決賽總有驚奇

巴西「外星人」羅納度（下）在1998年對法國的世足冠軍賽，表現低迷有如夢遊。（美聯社資料照）

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中國時報

「高盧雄雞」法國以1比0氣走比利時，第3度打入世足決賽。以法軍滴水不漏的防線、前場華麗的技術與犀利的快速反擊，隊史第2座大力神盃的確大有可為，但有一個另類看點，就是法國前兩次打入世足決賽都有奇事發生，不只替比賽「增色」，甚至成為港片題材！

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蘿蔔看世足專欄

「抽筋的朗拿度又來了！」「4年前令朗拿度抽筋的黑手黨又出手了！」這幾句在香港賭片中的台詞，其實都源自1998年世足決賽法國與巴西之戰。

朗拿度就是粵語的羅納度，被稱作「外星人」的巴西傳奇前鋒。1998年他以未滿22歲之齡驚豔全球，儘管決賽碰上東道主法國，巴西仍被捧為奪冠熱門，卻在決賽開踢前傳出羅納度全身抽筋、原因不明的怪事。

羅納度抽筋成了羅生門，有人懷疑他被下毒，又因為世足決賽背後牽扯的龐大賭金，熱門球隊的當家射手竟然身體出狀況，疑似有黑道介入？港片最愛將「打牌」又「賭波」（球）的組合，自然成了最佳題材，甚至還影射是地主法國使出「美人計」，把羅納度搞到腿都軟了。

最後「抽筋的朗拿度」還是上場了，但狀況不佳宛如夢遊，法國靠席丹兩次頭槌破門，以3比0爆冷大勝巴西，就這樣舉起了隊史首座世足金盃。

羅納度不但賽前抽筋，比賽中還被法國門將巴泰斯撞到頭部。（美聯社資料照）

2006年法國第2次打入世足決賽，8年前的致勝英雄這次成了爭議主角。法國與義大利踢到了延長賽，席丹突然用他的光頭頂向義後衛馬特拉齊的胸口，遭到紅牌罰下，失去領袖的法國最後也在PK戰落敗，屈居亞軍。

見過無數場面的席丹，為何在這麼重要的時候情緒失控？外界逐步拼湊兩人說法，原來是馬特拉齊一直用小動作拉席丹球衣，席丹虧他說：「如果這麼想要我的球衣，賽後我可以送你。」馬特拉齊則回說：「我比較想要你姐的！」讓席丹認為對方影射自己姐姐是妓女，才憤而還擊。

席丹後來在節目中說明為何在世足決賽頭頂馬特拉齊。（美聯社資料照）

「其實我根本不知道他有姐姐啊！」馬特拉齊後來喊冤，只能說這是愛講白目垃圾話的下場，但間接換到世足冠軍似也划算，反倒是一代宗師席丹留下令人錯愕的退休身影。

從抽筋的朗拿度到席丹的驚天頭槌，法國的第3次世足決賽會有什麼「濕背秀」（special）？令人相當期待。

（作者李弘斌為4屆世足轉播講評）

(中國時報)

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