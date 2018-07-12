爆Ella出走 華研1天蒸發6.6億

Ella傳將出走華研，華研11日股價創近4個月新低，市值蒸發約6.62億元。圖為Ella陳嘉樺。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

女團S.H.E成軍17年，由任家萱（Selina）、田馥甄（Hebe）和陳嘉樺（Ella）組成，11日傳出Ella將出走華研國際音樂，華研股價聞訊躺平，終場跌停以126.5元收盤，創近4個月新低，粗估市值蒸發約6.62億元。

股價創近4個月新低

S.H.E三人是華研的金雞母，分別在主持、唱片、戲劇有亮眼的成績，其中Ella最有戲胞，自2015年演出電影《缺角一族》後，久未接拍新片，她即將與金馬導演蘇哲賢一同合作電影《超級碼力》，還將主演澎恰恰監製的新電影《大三元》，瞄準2019年賀歲檔期。

S.H.E在2000年參加由華研唱片舉辦「宇宙2000實力美少女爭霸戰」選秀比賽脫穎而出，當時仍就讀大學的Selina、高中的Hebe和五專的Ella，利用假日錄音和受訓，同住一個宿舍，建立深厚的革命情感。S.H.E首張專輯《女生宿舍》一炮而紅，至今人氣紅不讓，被譽為是台灣最長壽的女團。

Ella在2012年與賴斯翔結婚後，賴斯翔辭去工作，陪在Ella身邊，當她的專屬經紀人，夫妻倆去年10月成立「勁樺娛樂有限公司」，資本額為300萬元。

據悉S.H.E與華研合約將於10月到期，Ella在約滿之前成立工作室，且未和華研續約，粉絲擔心S.H.E會就此解散。賴斯翔昨說：「一切都還沒有深談，所以也沒有結論，也沒有證實。也會以華研的回應為主。」

華研指仍會繼續合作

華研國際音樂表示：「相信接下來Ella仍然會繼續和華研合作。S.H.E不會解散。」並引用賴斯翔的話，「她們三個是連颱風都打不散的。」華研形容和S.H.E的情誼深厚如家人，家人間的情感、默契與信任，是最堅強的力量。

今年9月11日恰逢S.H.E出道17周年，華研昨表示，會有盛大合體活動，令粉絲相當期待，至於是否還會合體推出第14張專輯？華研昨表示：「不再做任何回應。」

(中國時報)

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