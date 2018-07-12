新聞透視－川普要債 左打歐盟右攻北約

2018年07月12日 04:11 中國時報 孫昌國

川普語不驚人死不休！他和歐盟成員國領袖見面之前，先給歐盟和北約下馬威！他不但炮轟「德國是俄羅斯的俘虜」，還表示他即將參與和英國、北約和俄羅斯領導人普丁的會談，「普丁可能是最讓我不費心的一個！」

俗語說擒賊先擒王，打蛇打七寸。川普和帶領歐盟的德國鐵娘子梅克爾碰面前，先展開了極其凌厲的攻勢！川普公開抨擊德國，稱「德國完全被俄羅斯控制，每年付幾10億給俄羅斯，百分之60-70的天然氣來自俄羅斯，但我們還必須幫他們抵抗俄羅斯，這一點也沒有道理！」、「德國的做法只是讓俄羅斯更有錢」！

梅克爾被將一軍

川普這樣做非常聰明，他實際上提出了一個連環套，既讓歐盟和北約很難自圓其說，又可以為他和普丁和解鋪墊基礎。他咬定歐盟尤其是德國在貿易中占美國便宜，和美國有1510億美元逆差，又稱美國負擔北約90％費用支出。向剛剛才度過政治危機的歐盟老大梅克爾狠狠將了一軍。

重演G7互懟大戲

川普推特埋怨，「許多北約成員多年來不負擔2％軍事開支的責任，他們是否要對美國做出補償？歐盟讓美國的農民和工人無法在歐洲做生意」。並且將暗示這些議題和他與普丁的會面有關。簡直就是直接向歐盟和北約說：「美國不會再自掏腰包提供保護了，你們自己對付北極熊」！

歐盟成員國一下子受到川普來自經濟和安全的左右勾拳，一下子就被打懵了。只是重申會履行義務和請美國尊重盟友，以維持北約的團結。鐵娘子梅克爾只是回敬，她不需要如何對付集權國家的說教，因她來自東德，德國有獨立的政策對北約貢獻良多。

日韓台看戲吃驚

看來川普是吃了秤砣鐵了心要重複上次G7峰會上1人大戰6國的大戲了！看到這樣的局面，普丁可能極為開心。如果川普和歐盟和北約談不攏，川普和普丁和解，歐盟和北約就要獨自面對來自俄羅斯的更大壓力。

川普正在重新界定美國利益和重整世界秩序！他的作為不但讓歐盟成員忐忑，也使日韓乃至台灣吃驚！原因在於美國對歐盟和北約的軍事獨立不會放手，且是赤裸裸告訴歐盟小老弟們：「多出一些錢，老大要急用啊！」

(中國時報)