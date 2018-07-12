絕命洞援 前進好萊塢

2018年07月12日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

泰北清萊府洞穴救援行動10日圓滿落幕，受困的13名師生全數獲救，再度創下救援奇蹟。這項「不可能的任務」克服萬難後終於成功，精彩過程可望搬上好萊塢大銀幕，但也有1名澳洲救難醫生為了救人，來不及見到父親最後一面，聞之讓人鼻酸。

據澳洲聯合新聞社（AAP）報導，專門拍攝基督教與家庭電影的Pure Flix電影公司已派人前往泰國展開初步訪問，準備把足球小將們勇敢脫困的故事拍成電影。該公司合夥人史考特（Michael Scott）還表示：「我把這部片設定為有A咖影星參與的好萊塢大片。」

不過，這個感人故事搬上大銀幕前，還有一些問題需要克服。首先需要取得小將們、家屬、帶隊教練、救援人員的同意，收集事件第一手資料，並取得電影版權，還要準備充足預算，以重現高難度的水底救援實況。此外，由於電影拍攝可能需時數年，一旦新聞熱潮消退，觀眾對這個故事是否還感興趣，也是製片需要考慮的因素。

在救援行動中，除了泰國海豹部隊的40名潛水人員居功厥偉，從全球各地前來馳援的50名洞穴潛水專家更是功不可沒。泰國當局指，率先發現受困師生所在位置的是英國潛水人員史丹頓與沃蘭森，提出援救計畫的則是澳洲醫生哈里斯（Richard Harris）。哈里斯在最後一批學生與教練脫困送醫後，才最後一個從睡美人洞出來，但他出來沒多久，就得知父親病逝的噩耗，這個消息也讓許多人心碎。

來自阿得雷德（Adelaide）的哈里斯不僅是專業麻醉科醫師，也有逾30年的豐富潛水經驗。他原本計畫前往澳洲南部進行洞穴潛水，5日接獲英國專家來電請求協助，於是在最後一刻決定放棄假期，加入國際救援團隊。他強烈建議應先讓體弱小將出洞，最終獲得泰國政府採納。全球關注的絕命救援共耗時18天，動員逾10國救援人力與萬名軍警及志工。

由於泰國官方先前並未公佈救援任務相關細節，且現場救援人員中有1人是來自澳洲的麻醉科醫生，有傳聞指小將們出洞前先服用鎮定劑並昏睡，此後以接力方式被運出洞外。不過，總理帕拉育在10日舉行的記者會上明確否認此事，「如果他們被麻醉了要怎麼逃出來？只是服用了抗憂鬱藥而已，讓他們的情緒不要太緊張，免得影響救援」。

(中國時報)