挖比特幣竊電178萬元 判8月

黃石吟的挖礦機房，百餘機台24小時運轉，耗費電力驚人。（呂妍庭翻攝）

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中國時報
／嘉縣報導

曾參選嘉義縣東石鄉長的地方聞人黃石吟，設挖礦機房挖比特幣，疑因百餘機台24小時運作電費太高，2度找人破壞電表，竊取台電電能178萬餘元，黃男否認竊電，還推責給83歲老母親。嘉義地院昨日依共同竊取電能罪判黃8月徒刑，可易科罰金，黃昨以未收到判決為由，暫不回應。

黃石吟 曾參選東石鄉長

黃石吟2009年首度參選東石鄉長，中選會以他涉槍砲案判刑確定，撤銷其參選登記。2014年黃捲土重來，獲民進黨提名參選仍敗北，黃在地方十分活躍，現擔任嘉縣警友會朴子辦事處主任，地方人士均知他在挖礦比特幣。

判決指出，黃石吟在東石鄉三塊厝土地的鐵皮屋設挖礦機房，共擺放200台礦機挖取比特幣，經常有150台同時運轉，因機台、電腦主機等設備需24小時運轉，用電量大，2016年6月一期的電費度數就高達2萬度，電費近11萬元。

黃石吟為減低用電量及電費，2016年6月14日至同年8月間，夥同他人以破壞電表方式竊電，去年2月15日至4月間又以同樣手法破壞第2顆電表，持續竊取台電電能，直到去年5月30日台電會同警方上門才查獲竊電。

破壞電表 推責給83歲母

法院審理時，黃石吟辯稱竊電非他所為，亦不知情，指稱是投資200萬的老母親為了省錢，找人改裝，但法官認為，黃石吟曾提及當時1枚比特幣市值約4000多美金，了解比特幣行情，黃母不諳電力線路和使用情形，冒然委由他人改裝電表說法不符常理，因此不採信黃說法。

法官認為，挖比特幣礦獲利和繳納電費都是黃石吟，對比第1顆電表竊電前後節省的電費就差了8萬多元，黃就是竊電獲利者及決定者，以黃涉犯2個共同犯竊取電能罪，各判處徒刑6月、3月，應執行8月徒刑，全案可上訴。另台電也向黃追償竊電損失178萬餘元，黃已繳回107萬元。

(中國時報)

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