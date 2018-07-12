為圓虛擬淘金夢 礦工不惜血本

2018年07月12日 04:11 中國時報 楊漢聲 、 陳鴻偉 ／綜合報導 ／綜合報導

近年虛擬幣風潮席捲全球，不少人夢想一夜致富，紛紛投入虛擬幣市場，台灣許多民眾當起「礦工」挖起虛擬幣，但「挖礦」除要有高檔電腦設備外，每個月耗電更是驚人，動輒幾萬的電費是「挖礦」最重的成本之一。

長期挖礦的林姓民眾說，目前挖礦多是使用顯示卡來挖礦，1台礦機大部分都接上6至8張顯卡，每種顯卡依照型號不同有不同耗電量，若依每張100瓦來計算，1台礦機光顯示卡部分就須600至800瓦，再加上主機板等周邊耗電，1台礦機耗電量可上看1000瓦。

他說，1000瓦耗電量24小時運轉，等於1台礦機每天24度電，如依照一般住宅用電最高計算，1個月電費就需3、4000元，如擁有10台礦機，每月電費就高達好幾萬元，相當嚇人。但由於礦機是24小時運轉，礦場主人通常會跟台電申請時間電價，24小時平均費用會比一般住宅用電便宜。

另李姓同學說，他們4個同學集資10萬買礦機，有穩定電源才能維持顯示卡運轉，因此選用1200W的功率，而且一買就買了12顆，跑了快1個月，平均1天可挖到0.003枚比特幣，等於720多元台幣，並注意電費控制在1000度內，扣掉電費1個月可賺1萬4000多元。

林姓民眾說，隨著虛擬幣價格暴跌，挖出的虛擬幣快不夠支付電費，許多人撐不住「出坑」，比特幣曾一度飆漲至近2萬美元，目前跌至6000多美元，腰斬超過一半，「漲時漲翻天、跌時嚇死人」或許這就是虛擬幣魅力所在。

(中國時報)