歸仁雙屍案 監委籲提非常上訴

2018年07月12日 04:11 中國時報 鄭舲 、 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

歸仁雙屍案，監察院昨決議函請檢察總長研提非常上訴、再審，圖則為謝志宏在獄中與母親、兄長話家常。（本報資料照片）

發生於2000年間的歸仁雙屍命案，經監委王美玉立案調查後，認為全案死刑判決有疑點，涉案死囚謝志宏有冤情，監察院昨決議函請檢察總長研提非常上訴、再審。

歸仁雙屍命案發生在2000年6月23日，謝志宏被控與郭俊偉酒後搭訕18歲的陳女，郭先性侵陳女後持蝴蝶刀行凶，謝也砍殺陳女48刀致死，86歲張姓農夫因路過撞見，一併遭殺害。事後謝被判死刑確定，多年來，人權團體認為全案有疑點，為謝四處奔走陳情。監委王美玉接獲人權團體陳情後，親至台南看守所訪談謝、郭2人，認為全案確有冤情，因此立案調查。

王美玉認為，全案證據主要是郭的自白，全案歷經11年審理，最高法院曾7次發回更審無法定讞，謝是否涉案，實有疑問。謝的3份警詢自白中，有2份沒有錄影、錄音，甚至還被恐嚇，自白有瑕疵；且郭供述作案內容與現場勘驗事證不符，加上謝的機車把手及當日衣物、拖鞋都無血跡反應。法醫亦認為單由被害人創傷型態，無法推斷行凶人數；另謝當時身心狀態不適合測謊，測謊鑑定應無證據能力。

另監察院曾委請刑事鑑識人員進行犯罪現場鑑定分析及重建犯罪現場，認為「本案極可能為郭一人所為」，認為已有新事實、新證據，函請檢察總長研提非常上訴或再審。

此外，前高檢署檢察官林秀濤向監委陳師孟陳情，指前檢察總長黃世銘等人於記者會公開誣指她接受關說，曾引發「一案兩查」疑慮。監察院昨做出決議，認定本陳情案與黃世銘洩密案不同。陳師孟昨表示，將展開調查。

對此，林秀濤回應「當檢察官的內心，不是為了捍衛司法正義，而是迎合政治目的，作奸犯科，陷害上司及部屬，基於公平正義，這樣的人不應安享晚年」，痛批黃當年所為。

(中國時報)